«Мы уже не просто банк, а полноценный партнер для бизнеса»

Как сегодня можно хеджировать кредитные риски, есть ли спрос на займы в юанях и как банки поддерживают клиентов в переориентации бизнеса на Восток, «Деньгам» рассказал первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка Первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка

— Ключевая ставка уже упала с 21% до 14,5%, а значит, и ставки по корпоративным кредитам снижены, ведь большинство из них — плавающие. Какая часть клиентов может обслуживать долг по текущим ставкам, а какая часть по-прежнему испытывает сложности и нуждается в реструктурировании?

— Наш кредитный портфель в сегменте крупных и средних клиентов уже достигает 7 трлн руб. В основном компании справляются: доля реструктуризаций не превышает 3%. Но бывают разные ситуации. Ставки остаются относительно высокими, и многие компании действительно могут сталкиваться с падением спроса, а также снижением маржинальности в связи с инфляционным ростом издержек. Если мы уверены в устойчивости бизнес-модели, то готовы предлагать варианты реструктуризации обязательств.

Ключевой принцип нашего портфеля — диверсификация. Тогда он в целом менее зависим от рисков отдельных секторов и заемщиков, и это создает устойчивость нашей кредитной модели. Есть несколько способов хеджирования кредитных рисков. Во-первых, это тщательная оценка заемщиков на входе, постоянная адаптация критериев отбора в зависимости от ситуации на рынке. Во-вторых, выстроенная система мониторинга, чтобы вовремя выявлять проблемы у заемщика и готовить правильную стратегию работы с ним.

Иногда заемщикам сложно обслуживать кредит, при этом банк видит, что экономическую активность клиента можно восстановить. В таких ситуациях есть разные варианты реструктуризации: продляется срок выплаты долга, возможно, утверждается новый график погашения, часть ставки тогда может капитализироваться, а выпадающую доходность кредитор «добирает» через инструменты экономического участия в росте акционерной стоимости бизнеса в будущем. Часто такую реструктуризацию проводит синдикат кредиторов. Тогда и заемщики, и кредиторы начинают работать на единых условиях: единые параметры реструктуризации, единое обеспечение, единый договор.

— Какие продукты в корпоративном бизнесе наиболее востребованы в текущей ситуации, с какими задачами и запросами сейчас обращаются ваши клиенты?

— В условиях все еще высокой ключевой ставки одно из решений — производные финансовые инструменты. Процентные свопы в рублях и валюте нужны не только для хеджирования рисков, но и для удешевления финансирования. Причем это возможно, даже когда кредит уже действует или выдан другим банком.

Кроме того, многие из клиентов стремятся диверсифицировать портфель заимствований и обеспечить себя резервными источниками ликвидности на случай, если условия бондовых долговых рынков и кредитования от крупнейших банков не идеальны. Здесь помогают соглашения о синдицированном кредите, подписанные сразу с несколькими банками. В отличие от обычных облигаций, этот долг может привлекаться на более длительные сроки, является предоплачиваемым (его можно погашать или рефинансировать досрочно, и плата за такое рефинансирование заранее понятна), а также дает гибкость в переговорах с кредиторами, что особенно важно во время цикла высоких ставок.

Наконец, Альфа-банк сегодня — это уже не просто банк, а полноценный цифровой партнер для бизнеса. Клиенты все чаще приходят к нам за сервисами, которые помогают принимать управленческие решения, повышать прозрачность и ускорять процессы. Один из ключевых запросов — продвинутая аналитика. Для этого у нас есть сервис «Альфа-Инсайт», который использует три уровня данных — обезличенные трансакции, внешние источники и алгоритмы ИИ — и позволяет видеть, где растет спрос, какие сегменты рынка остаются неосвоенными, а где маркетинговые бюджеты превышены. Аналитика на основе трансакционных данных помогает компаниям оптимизировать ассортимент, корректировать ценовую политику и эффективнее распределять ресурсы между разными каналами продаж. Отдельный важный блок — безопасная и быстрая коммуникация. Здесь у нас есть сервис «Альфа-Босс», который создает защищенное цифровое пространство для взаимодействия руководителей среднего и крупного бизнеса с банком, где можно оперативно принимать решения и управлять финансами компании.

— В условиях высокой ключевой ставки инвестиционные проекты компаний были поставлены на паузу. В этом году ситуация может измениться в лучшую сторону или это история все еще не этого года?

— Определенный инвестиционный спрос все равно сохраняется. В дальнейшем он будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки. Постепенное снижение будет выводить эти компании из проблемных зон, но главный источник улучшения финансового положения компаний в будущем — это все-таки ускорение роста экономики.

Сейчас в новых инвестициях активны секторы, где есть программы господдержки с льготными условиями по кредитам. Спрос на инвестиционные кредиты также есть у девелоперов. Многие из них продолжают текущие стройки и запускают новые проекты, хоть и в меньшем объеме. Но у застройщиков особенная ситуация по сравнению с другими отраслями. Они держат остатки на эскроу-счетах, и это позволяет им кредитоваться по пониженным ставкам.

В целом инвестиционная активность — самая сложная часть мозаики экономической активности. Слишком много зависит не от нас: не только в России, но и во всем мире уровень неопределенности существенно выше прошлых лет. Для наращивания инвестиционной активности бизнесу важно видеть перспективу и понимать, что «нижняя точка» экономического цикла пройдена. Думаю, динамика по итогам всего этого года окажется умеренной: мы не увидим ни дальнейшего падения инвестиций, ни явного роста. Но все же рассчитываю, что следующий год для инвестиций действительно станет более успешным, чем предыдущие два, во многом благодаря снижению ключевой ставки.

— Из-за высоких ставок по кредитам часть клиентов в прошлом году предпочла заимствования через облигации. Как это отразилось на структуре портфеля Альфа-банка?

— Судя по открытой статистике, банки увеличивали покупки облигаций для собственных портфелей. Доля корпоративных облигаций в общем объеме корпоративных кредитов выросла с 31% в 2019–2023 годах до 33% в 2024–2025 годах.

В прошлом году Альфа-банк увеличил объем покупок корпоративных облигаций более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Высококлассные заемщики первого эшелона довольно много размещались на публичном рынке, и мы использовали эту возможность, чтобы нарастить портфель в топовом сегменте.

В структуре долга нашего портфеля корпоративных облигаций преобладают бумаги с плавающей ставкой. Эта тенденция сохранялась в 2025 году и, вероятно, продолжится в 2026 году, поскольку такие инструменты позволяют эффективно управлять процентным риском. Доля валютных облигаций остается незначительной.

— Какие возможности на облигационном рынке сегодня делают его более интересным для клиентов?

— Основное преимущество облигаций — доступ к широкому пулу инвесторов: банки, пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, частные инвесторы. Это позволяет эмитентам диверсифицировать источники финансирования, снизить зависимость от банковского кредитования. Кроме того, облигационный рынок дает возможность получать более выгодные условия — процентные ставки, сроки и ковенанты — по сравнению с традиционным кредитованием, поскольку у институциональных и розничных инвесторов отсутствуют регуляторные ограничения, характерные для банков.

Однако доступ к широкому кругу инвесторов облигационного рынка остается привилегией только высококачественных заемщиков — тех, кто готов к публичному раскрытию информации и повышенной финансовой дисциплине. В 2025 году около 60% всех рыночных выпусков в стране провели лишь десять корпоративных эмитентов, каждый из которых обладает наивысшим кредитным рейтингом — ААА. Инвестиции в улучшение корпоративного управления и взаимодействие с широкими слоями инвесторов требуют значительных усилий, но долгосрочно оправдывают себя.

— Какая доля ваших корпоративных клиентов сейчас занимает в валюте? Спрос в основном на займы в юанях или на другие валюты тоже?

— Эмитент, который размещает рыночные валютные выпуски, должен соответствовать двум важным критериям: иметь высокое кредитное качество и ощутимую долю экспортной выручки. В 2025 году только 10% от вышедших на рынок корпоративных эмитентов разместили валютные выпуски. И в подавляющем большинстве (90%) это компании с рейтингом ААА.

В моменте мы видим некоторое оживление рынка облигаций в юанях, при котором расчеты могут производиться как в юанях, так и в рублях по курсу Банка России. Возможны выпуски в долларах США с расчетами в рублях, но они во многом ограничены из за отсутствия прямых торгов пары «доллар—рубль» на Московской бирже. Потенциала выпусков в евро мы не видим из-за отсутствия спроса на евро со стороны инвесторов.

— В последние годы много говорится о переориентации экспорта на азиатские рынки. Как вы оцениваете этот процесс? В чем основные сложности?

— Если мы посмотрим на картину всей внешней торговли, то можно уверенно сказать, что переориентация на азиатские рынки уже завершена. Китай (с большим отрывом), Индия — эти и другие азиатские страны, а также Турция стали основными направлениями для российского экспорта. При этом ситуация по секторам неоднородна, и везде есть свои особенности. Сложности есть, и в основном они связаны с логистикой и удорожанием поставок, а также с системами расчетов и неполной конвертируемостью валют некоторых стран. Впрочем, рынок уже приспособился и нашел новые инструменты.

— Какие решения Альфа-банк предлагает сегодня для безопасных международных расчетов?

— Мы фиксируем рост активности в направлении международного торгового финансирования. Особенно заметно оживление в работе с партнерами из Китая. Большим спросом пользуется банковская гарантия, которая помогает компаниям экономить средства и расширять круг партнеров. Кроме того, активно работаем с аккредитивами, предлагая решения как существующим клиентам, так и компаниям, у которых нет действующих счетов в банке.

В последние годы профиль экспортных операций многих крупных клиентов поменялся не в лучшую сторону: зачастую зарубежные покупатели продукции не платят предоплату или даже оплачивают продукцию с существенной отсрочкой. В этой связи многим клиентам-экспортерам требуется авансирование банком международных поставок. Особенно такой запрос мы видим в ресурсных отраслях. Преимуществом инструмента является улучшение оборотного капитала для компании-экспортера, при этом такое финансирование не является финансовым долгом.

— Как вы оцениваете потенциал спроса на цифровые финансовые активы в этом году?

— В 2025 году на нашей платформе «А-Токен» мы зафиксировали рост на 42% по объемам выпусков ЦФА и на 44% по числу эмитентов. Число частных инвесторов выросло на 28%, юридических лиц — на 53%.

Сейчас рынок ждет изменения регулирования. Это касается не только цифровых прав и цифровых валют, но и налогового регулирования, которое должно простимулировать приход на рынок высококачественных крупных эмитентов. На фоне снижения ставок по вкладам их приход, в свою очередь, привлечет новый спрос со стороны инвесторов. Еще один важный фактор — снятие ограничений для неквалифицированных инвесторов при покупке ЦФА с фиксированной ставкой эмитентов с рейтингом от А+. Раньше «неквалы» могли приобретать ЦФА только на сумму 600 тыс. руб. в год. На фоне этих изменений прогнозируем активизацию качественных компаний первого и второго эшелонов с крупными объемами выпусков ЦФА. Мы уже видим этот спрос со стороны корпоративных клиентов.

Михаил Щедрин