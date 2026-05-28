ЦБ решил установить для банков потолок вложений в криптовалюту

Центробанк (ЦБ) ограничит риски вложений в криптоактивы планкой 1% от капитала банковской группы, заявил «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он уточнил, что экспозиция будет полностью вычитаться из капитала для расчета норматива достаточности капитала.

Изменения содержатся в подготовленном ЦБ законопроекте. Регулятор также планировал включать в лимит клиентскую позицию, если банк выступает в роли депозитария. В итоге было решено, что банк не несет ответственности за клиентскую позицию, «потому что не может управлять этим риском».

Господин Данилов рассказал, что позиция банка будет учитываться по модулю — максимум из длинной и короткой позиций. Длинная — когда банк вложился в криптовалюту, короткая — когда он несет перед кем-то обязательства в криптовалюте. Те позиции банка в криптоактивах, которые не несут риска блокировки (например, биржевые ПФИ), можно будет неттировать для расчета лимита.

«Клиентскую позицию... мы не будем включать в лимит, но будем считать по ней некий компонент операционного риска. Это риски, связанные со взломом и нарушением инфобезопасности, где банк несет ответственность за сохранность активов. Чтобы эти риски покрыть, мы планируем применять ко всему объему клиентской позиции риск-вес 50%... Банк должен быть готов к тому, что потери по клиентской позиции по криптовалюте составят порядка 5%, и ему придется их компенсировать»,— уточнил Александр Данилов.

Сейчас закон устанавливает девять видов обязательных нормативов для кредитных организаций, в том числе максимальный размер риска на одного заемщика, нормативы ликвидности и достаточности капитала. Цифровая валюта в перечне не упоминается. В апреле первое чтение прошел проект закона, который дополняет этот перечень еще одним нормативом — максимальным размером риска по цифровым валютам. Также в прошлом месяце Госдума одобрила в первом чтении проект о регулировании криптовалют.

О криптовалютном рынке в России — в материале «Ъ» «Те же биржи, только крипто».