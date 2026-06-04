Пан или пропал

Российские акции падают. Почему это происходит и возможен ли разворот тренда? Попробуем разобраться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российский фондовый рынок падает уже третий год подряд, устанавливая антирекорды. Причины снижения индекса Московской биржи в этом году связаны, с нашей точки зрения, в первую очередь с торможением российской экономики. В марте Минэкономразвития понизило прогноз темпов роста российского ВВП в 2026 году с 1,3%, которые оно прогнозировало осенью 2025 года, до символических 0,4%. Дефицит бюджета России в январе—апреле составил почти 5,9 трлн руб., это в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, пока не просматриваются перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта, что не добавляет оптимизма инвесторам.

Ко всем вышеперечисленным факторам акции просто не выдерживают конкуренции с облигациями и фондами денежного рынка, которые в настоящее время имеют положительную реальную доходность, заметно превышающую текущий уровень инфляции. Конечно, Банк России ведет активную работу по снижению ключевой ставки, снизив ее с прошлогодних пиковых значений в 21% до 14,5% по итогам апрельского заседания. Но пока данное снижение ставок не сильно повлияло как на ситуацию в экономике, которая остается в депрессивном состоянии, так и на привлекательность акций.

Не помог российскому рынку даже рост цен на нефть вследствие войны на Ближнем Востоке, так как он сопровождается увеличением издержек нефтяных компаний на логистику, фрахт, страхование. Экономику экспортеров убивает и крепкий курс рубля, который второй год удерживает лидирующие позиции в рейтинге самых быстрорастущих валют развивающихся стран против доллара США.

Впрочем, даже на фоне в целом стагнирующей экономики есть отдельные благополучные акции — например, бумаги Сбербанка, который последовательно наращивает прибыль и увеличил рентабельность капитала. Еще один успешный игрок финансового сектора — «Т-Технологии». В технологическом секторе показатели улучшают «Яндекс», «Озон», группа «Позитив». Большие надежды на сектор здравоохранения. Так, «Промомед» продемонстрировал в прошлом году рост финансовых показателей выше, чем у всех остальных эмитентов, акции которых торгуются на Мосбирже. Хорошие результаты и у другого представителя сектора здравоохранения — компании «Озон Фармацевтика». Но это скорее исключение: длительное снижение российских акций вызвало апатию у участников торгов, которые, устав ждать лучших времен, постепенно продают бумаги.

Когда же нисходящий тренд может сломаться?

На наш взгляд, это произойдет тогда, когда процентные ставки упадут на 2–3% ниже уровней не инфляции по Росстату, которая сейчас находится на отметке примерно 5,6% в годовом выражении, а инфляционных ожиданий, которые в настоящее время составляют 14–15%. Это, по моему мнению, может случиться ближе к концу 2026 года, и по итогам уже следующего, 2027 года мы увидим долгожданный рост российского фондового рынка даже при неизменной геополитической ситуации. Тем более что более низкие процентные ставки ускорят и экономический рост в России в следующем году, исходя из роста потребительской активности, на фоне вероятного снижения нормы сбережений у населения, а также вероятного роста инвестиций.

Можно ожидать, что дивидендная доходность целого набора акций, таких как Сбербанк, МТС, «Транснефть», X5, «Ренессанс Страхование», «Дом.рф» и других компаний, превысит доходности государственных облигаций. К тому же на фоне более низких ставок и вероятного снижения цен на нефть во второй половине 2026 года ослабеет курс рубля, что повысит привлекательность бумаг экспортеров. Падение российского рынка ведет к тому, что он становится все более дешевым как по сравнению со своими среднеисторическими значениями, так и с оценкой рынков других развивающихся стран. Так, средний мультипликатор P/E (Price-to-Earnings, цена/прибыль) по российскому рынку сейчас примерно 3–5 по сравнению с 6–8 до 2022 года, а средний показатель P/E для развивающихся рынков сейчас на уровне 13, то есть российские акции стоят в несколько раз дешевле своих зарубежных аналогов.

Из-за фактической изолированности отечественного рынка аргумент о его недооцененности относительно аналогов носит скорее теоретический характер, но для профессиональных управляющих он имеет значение. Поэтому они будут увеличивать вложения в акции относительно других классов активов. Риски для оптимистичного сценария для фондового рынка лежат в плоскости возможной геополитической эскалации, а также в том, что Банк России может остановить процесс снижения ключевой ставки, если инфляция вновь начнет ускоряться.

Сергей Суверов, стратег УК «Арикапитал»