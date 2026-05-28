Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь основ дружбы и 177 совместных проектов: визит президента Путина в Астану

Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд

27 мая президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Астану. Глава государства уже провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составе. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Касым-Жомарт Токаев

  • Рассматриваем визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и РФ нет.
  • Визит Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.
  • Важным является заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана» (подписано в ходе госвизита президента России — «Ъ»).
  • Двустороннее сотрудничество Казахстана и России развивается во всех сферах. Страны сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд. Россия является лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.
  • Благодарим президента Путина за соглашение о строительстве АЭС в Казахстане.
  • Поддерживаем работу проекта «Сириус» в Казахстане.
  • Торговля между Казахстаном и РФ растет, несмотря на мировую нестабильность. Товарооборот вскоре превысит $30 млрд.

Владимир Путин

  • Переговоры России и Казахстана были продуктивными и результативными. Позиции Москвы и Астаны во внешней политике близки или даже совпадают.
  • Значительное внимание было уделено экономике. Очень важно сотрудничество России и Казахстана в энергетике и машиностроении.
  • Не сомневаюсь, что Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в $30 млрд.
  • Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния.
  • Россия и Казахстан сообща занимаются развитием международных транспортных коридоров.
  • Сотрудничество Москвы и Астаны в области цифровизации продвигается хорошими темпами.
  • Россия и Казахстан вместе работают над внедрением ИИ в различных секторах экономики.
  • Страны многое делают для защиты экосистемы Каспия, работают над совместным использованием реки Иртыш.
  • Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.

  • Документы, подписанные в первый день визита

  • Соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.
  • Допсоглашение к межведомственному соглашению о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Соглашение о валютном свопе.
  • Меморандум по вопросам противодействия мошенническим операциям.
  • План мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области развития, цифровизации на транспорте.
  • План мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы.
  • План практических мероприятий по межведомственному сотрудничеству между министерством здравоохранения Казахстана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
  • План совместных действий по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

Новости компаний Все