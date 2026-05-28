Семь основ дружбы и 177 совместных проектов: визит президента Путина в Астану

27 мая президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Астану. Глава государства уже провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составе. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

Касым-Жомарт Токаев Рассматриваем визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и РФ нет.

Визит Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.

Важным является заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана» (подписано в ходе госвизита президента России — «Ъ» ).

). Двустороннее сотрудничество Казахстана и России развивается во всех сферах. Страны сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд. Россия является лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.

Благодарим президента Путина за соглашение о строительстве АЭС в Казахстане.

Поддерживаем работу проекта «Сириус» в Казахстане.

Торговля между Казахстаном и РФ растет, несмотря на мировую нестабильность. Товарооборот вскоре превысит $30 млрд.

Владимир Путин Переговоры России и Казахстана были продуктивными и результативными. Позиции Москвы и Астаны во внешней политике близки или даже совпадают.

Значительное внимание было уделено экономике. Очень важно сотрудничество России и Казахстана в энергетике и машиностроении.

Не сомневаюсь, что Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в $30 млрд.

Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния.

Россия и Казахстан сообща занимаются развитием международных транспортных коридоров.

Сотрудничество Москвы и Астаны в области цифровизации продвигается хорошими темпами.

Россия и Казахстан вместе работают над внедрением ИИ в различных секторах экономики.

Страны многое делают для защиты экосистемы Каспия, работают над совместным использованием реки Иртыш.

Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.