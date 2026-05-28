Семь основ дружбы и 177 совместных проектов: визит президента Путина в Астану
Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд
27 мая президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Астану. Глава государства уже провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составе. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».
Касым-Жомарт Токаев
Рассматриваем визит Владимира Путина как подтверждение особых отношений с Россией. Спорных вопросов между Казахстаном и РФ нет.
Визит Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте. Без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.
Важным является заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана» (подписано в ходе госвизита президента России — «Ъ»).
Двустороннее сотрудничество Казахстана и России развивается во всех сферах. Страны сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд. Россия является лидером по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.
Поддерживаем работу проекта «Сириус» в Казахстане.
Торговля между Казахстаном и РФ растет, несмотря на мировую нестабильность. Товарооборот вскоре превысит $30 млрд.
Владимир Путин
Переговоры России и Казахстана были продуктивными и результативными. Позиции Москвы и Астаны во внешней политике близки или даже совпадают.
Значительное внимание было уделено экономике. Очень важно сотрудничество России и Казахстана в энергетике и машиностроении.
Не сомневаюсь, что Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в $30 млрд.
Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния.
Россия и Казахстан сообща занимаются развитием международных транспортных коридоров.
Сотрудничество Москвы и Астаны в области цифровизации продвигается хорошими темпами.
Россия и Казахстан вместе работают над внедрением ИИ в различных секторах экономики.
Страны многое делают для защиты экосистемы Каспия, работают над совместным использованием реки Иртыш.
Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.
Документы, подписанные в первый день визита
Соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.
Допсоглашение к межведомственному соглашению о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Соглашение о валютном свопе.
Меморандум по вопросам противодействия мошенническим операциям.
План мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области развития, цифровизации на транспорте.
План мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы.
План практических мероприятий по межведомственному сотрудничеству между министерством здравоохранения Казахстана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
План совместных действий по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.