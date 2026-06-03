Летний калейдоскоп

Столичные и региональные фестивали стали как показателем развития винной культуры в России, так и драйвером этого рынка. За наиболее полюбившимися форматами потребитель готов ехать в другие города, виноделы же всегда были легки на подъем. Рассказываем о самых заметных российских энофестивалях этого лета.

«Виноград» (Великий Новгород)

6–14 июня

Эногастрономический фестиваль «Виноград», чьи события пройдут в различных городах России на протяжении лета, стартует в Великом Новгороде с 6 по 14 июня. Событие станет первым в сезоне, фестиваль также пройдет в Уфе, Самаре, Ярославле и Геленджике.

В 2026 году фестиваль пройдет в обновленном формате при участии команды винного города «Белый мыс» и Дмитрия Левицкого. По замыслу новой команды, смена акцентов позволит превратить его в событие, посвященное культуре вкуса в самом широком смысле. Стратегический научный партнер и инициатор фестивалей «Виноград» — НИЦ «Курчатовский институт».

В Великом Новгороде пространство фестиваля в аркаде новгородского Гостиного двора будет разделено на тематические зоны винодельческих регионов — Крым, Кавказ, Кубань и Дон: каждая со своим характером, кухней и подборкой локальных вин. Особое внимание в этом году уделено гастрономии — на фестивале будут черноморские морепродукты, кавказский гриль, техасское барбекю, новгородские специалитеты, пицца из дровяной печи и многое другое.

Винная программа нацелена на широкое представление о современном российском виноделии. В ней участвуют более 40 виноделен: «Новый Свет», «Инкерман», «Кубань-Вино», «Массандра», «Абрау-Дюрсо», «Ведерниковъ», проект «Большое русское вино», «Табия», проект «Винная деревня», «Коктебель», «Собер Баш», «Ува Валлис», Winemafia, «Литавщук», «Дорохов», «Щербина» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля «Виноград» Фото: Пресс-служба фестиваля «Виноград»

Отдельной значимой частью программы станет культурная сцена: джаз, инди и электрофолк создадут живую, теплую атмосферу. Здесь музыка становится и фоном мероприятия, и центром впечатлений одновременно. На малой сцене пройдут мастер-классы, публичные разговоры, кинопоказы и встречи с экспертами — программа выстроена как открытый диалог о вкусе, культуре и современной гастрономии. Центральной интеллектуальной площадкой фестиваля станет лекторий «Винология». Здесь пройдут лекции, мастер-классы и профессиональные дегустации с участием ведущих экспертов отрасли.

Фестиваль можно посещать всей семьей — для детей и родителей подготовлена насыщенная семейная зона под кураторством НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнического музея. Собственную программу и мастер-классы для детей также приготовят команды четырех крупных вузов страны — Кубанского аграрного государственного университета, Южного федерального университета, Северо-Кавказского федерального университета и Крымского федерального университета. Семейная зона полностью безалкогольная: здесь будут работать корнеры с лимонадом, компотом, сладкой ватой и попкорном.

Фестиваль «Виноград» проходит уже пятый год и продолжает развиваться как одно из крупнейших событий в области гастрономического туризма: в 2025 году фестиваль посетили более 700 тыс. человек, а в 2024-м он получил гран-при Russian Event Awards.

«Внутри вина» (Москва)

4–6 июня

Фестиваль, посвященный малотиражным российским винодельням,— плод коллаборации виноторгового проекта VIC и команды московского ресторана-винодельни Urban Winery. По заявлению устроителей, на проведение фестиваля их вдохновило разнообразие российского авторского виноделия. С 4 по 6 июня на территории Urban Winery пройдут развлекательные и образовательно-дегустационные мероприятия, направленные как на профессиональную, так и на самую широкую аудиторию, интересующуюся российским вином. В течение трех фестивальных дней у участников будет возможность попробовать в режиме круговой дегустации более сотни вин 19 виноделен из восьми регионов России, также в фестивальную программу войдут мастер-классы, лекции и ужины.

Открытый Кубок сомелье «Севастополь» (Ялта)

26–27 июня

Первый открытый Кубок сомелье «Севастополь» пройдет на территории курорта «Мрия» в крымском Оползневом. Организатор события — Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», в конкурсе участвуют сомелье, кависты и выпускники винных школ со всей страны, оценивать конкурсантов будут ведущие эксперты отрасли. Финал пройдет в формате сценической имитации рабочего дня сомелье в одном из ресторанов курорта, будет включать в себя задания и конкурсы на знание сервиса, поиск рекомендаций гастрономических сочетаний с локальными специалитетами. Также 27 июня там пройдет винный салон, где виноделы Севастополя лично презентуют более сотни вин, включая «образцы» для конкурсных заданий.

«День поля для виноградарей» (ст. Голубицкая)

25–26 июня

Местом проведения «Дня поля для виноградарей» уже в четвертый раз становятся виноградники хозяйства «Поместье Голубицкое», что в Темрюкском районе Краснодарского края. Организатор события — бюро «Винные истории» плотно заполнило программу всевозможными мастер-классами и обучающими тренингами. Впервые в рамках мероприятия пройдет практическая конференция «Виноградарство России-2026. Взгляд с поля» а также отборочный тур Краснодарского края 13-го Открытого чемпионата России по пахоте. Традиционно пройдут и тесты ассортимента поставщиков отрасли в полевых условиях. Речь идет не только о сельхозтехнике, но и о саженцах, системах орошения, удобрениях, средствах защиты растений, чья эффективность будет показана в том числе и в виде полевых опытов. По словам организаторов, главная тенденция в сегменте технологического оборудования за все время существования виноградарской версии «Дня поля» — появление все большего количества российской техники для виноградников, которой десять лет назад еще просто не существовало. Сегодня в России производится практически весь ее спектр, кроме специализированных тракторов и комбайнов. Техника российского производства примет участие в показе и в этом году.

«Волга-Дон Вин Фест» (Волгоград)

24–25 июля

VI фестиваль российского виноделия и винной культуры снова пройдет в фойе стадиона «Волгоград Арена», с видом на Волгу и Мамаев курган. Среди более чем 60 участников заявлены как крупные игроки рынка, так и небольшие семейные винодельни. Будут в программе представлены и хозяйства Нижней Волги — волгоградские «Вилла София», «Гусевъ», «Зимовец» и «Покровская», Denisov Winery из Самарской области. Ориентация на поддержку локального производителя — часть стратегии фестиваля.

«Главвино Фест» (Москва)

31 июля — 2 августа

Местом проведения фестиваля традиционно станет площадка перед павильоном №510 «Главвино» на ВДНХ. Помимо дегустаций, ежедневно представители виноделен будут проводить мастер-классы, а виноделы лично расскажут о своих винах и ответят на вопросы гостей. Во время фестиваля также пройдет традиционное «Народное голосование»: каждый гость сможет выбрать понравившееся вино и отдать за него свой голос-«сердце». По итогам трех дней победители будут объявлены на закрытии фестиваля. Вина, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из категорий, будут представлены в павильоне «Главвино» в течение года, а три лучших доступны по бокалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Главвино Фест» Фото: «Главвино Фест»

Никита Болдырев