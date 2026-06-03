Председатель правления РСХБ Борис Павлович Листов

Фото: Предоставлено пресс-службой «РСХБ»

«Виноделие — едва ли не единственная отрасль, где экономика соединяется с эмоциями. С одной стороны, человек приходит в этот мир как покупатель или турист — за атмосферой, вкусом, красотой, новым ощущением жизни. А с другой — некоторые очень быстро понимают, что за эстетикой стоит серьезная индустрия с большим потенциалом. Я лично знаю людей, которые приезжали на винодельни туристами, а уезжали с бизнес-планом и успешно реализовывали свои идеи.

Вино создает вокруг себя целый мир: туризм, гастрономия, локальные бренды, малый бизнес, рабочие места, культурная ценность. И именно поэтому отрасль становится все более инвестиционно привлекательной. А для Россельхозбанка как главного аграрного финансового института еще важно донести до максимально широкой аудитории мысль, что жить на сельских территориях и работать в агро — сегодня это доходно, модно и перспективно. И виноделие является как раз той самой красивой "витриной" всей аграрной отрасли, которая привлекает новые кадры, инвестиции и технологии».