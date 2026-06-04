Магистраль особого назначения

Во всем мире наличие в стране высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) считается характерным признаком технологической сверхдержавы, проектом, сопоставимым по сложности и темпам освоения новых технологий с космической программой. Российская сеть ВСМ в силу ширины колеи и особенностей климата станет уникальной на планете и создается с нуля на основе собственных инженерных и цифровых решений: от разработки абсолютно новой конструкции пути и контактной сети до производства подвижного состава и стандартов безопасности для наземного перемещения людей со скоростью до 400 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «РЖД» Фото: Пресс-служба «РЖД»

В апреле этого года правительство РФ официально включило ряд высокоскоростных магистралей в схему территориального планирования в области федерального транспорта. В соответствии с документом запланирован запуск ВСМ по маршрутам: Москва—Санкт-Петербург, Москва—Нижний Новгород—Казань, Казань—Екатеринбург, Москва—Ростов-на-Дону—Адлер, однако точные сроки реализации проектов в документе не указаны. В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что примерно к 2045 году в России будет построено 4,5 тыс. км ВСМ, а в перечень перспективных проектов включены линии Москва—Минск и Москва—Рязань.

Запуск движения по первой в стране ВСМ Москва—Санкт-Петербург намечен на 2028 год. Основной объем работ придется на участок от станции Крюково (Зеленоградский округ Москвы) до станции Обухово-2 (новая станция в Колпинском районе Санкт-Петербурга. ОАО РЖД и ГК «Нацпроектстрой» сформировали контрактную базу по всем семи этапам строительства.

Сейчас активные строительно-монтажные работы сосредоточены на тестовом участке Зеленоград—Новая Тверь протяженностью 129 км, рассказали “Ъ” в Информационном центре ВСМ. На текущий момент, как уточнили в РЖД, здесь ведутся работы по подготовке земляного полотна, возведению искусственных сооружений и закупке элементов верхнего строения пути, разработанных специально для ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

Этот участок станет ключевым для комплексных испытаний высокоскоростной инфраструктуры и нового отечественного поезда перед запуском движения по первой линии ВСМ. Именно здесь будут оценивать динамическую стабильность верхнего строения пути и взаимодействия токоприемников с контактной сетью при экстремальных скоростных режимах. Также на этом участке пройдут испытания инновационных отечественных систем управления движением поездов и цифровой радиосвязи стандарта LTE, сообщили “Ъ” в РЖД.

На стыке технологий

Основные технологии и критические компоненты для создания ВСМ создаются российскими разработчиками собственными силами. Это связано с особенностями колеи, климатических условий, рельефа трассы. Как отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе осмотра объектов строящейся магистрали, «так далеко на севере» ни одна высокоскоростная железная дорога еще никогда не строилась. Поэтому России приходится прокладывать свой путь развития высокоскоростного движения самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «РЖД» Фото: Пресс-служба «РЖД»

«Одна из двух сложнейших задач — разработка и производство российского поезда для скоростей движения до 400 км/ч. Интеграция тягового оборудования, систем безопасности и климатических комплексов в единую систему требует уникальных научно-технических расчетов,— прокомментировали “Ъ” сложность проекта в РЖД.— Вторая задача — создание высокоскоростного инфраструктурного комплекса, включая разработку абсолютно новой конструкции пути, контактной сети, цифровой радиосвязи и российской системы управления движением поездов».

Главный вызов при создании ВСМ состоит не в какой-то одной технологии, а в необходимости одновременно освоить целый «стек компетенций». Фактически стране предстоит создать принципиально новые для отечественной промышленности стандарты качества, обеспечивающие безопасность перевозок людей на скоростях до 400 км/ч.

Проект ВСМ отличается высокой технической сложностью, в том числе из-за особенностей рельефа и геологии трассы. На многих участках — болотистые грунты, для их укрепления строителям потребуется установить более 1 млн свай. «Если сложить длину свай, которые предстоит забить, их протяженность сопоставима с протяженностью РФ с запада на восток — это колоссальный объем работы. Это самый сложный инфраструктурный технологический проект в стране»,— рассказал в ходе МТЛФ-2026 глава «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин.

Рельсы без шпал

Компоненты инфраструктуры ВСМ и подвижной состав проектируются с учетом эксплуатации в широком диапазоне температур и при высоких динамических нагрузках. Одно из новшеств будущей линии ВСМ — безбалластный путь. Практически на всем маршруте не будет привычных шпал и верхнего слоя щебня: его заменят бетонные рельсовые плиты НГП 4.0, созданные «Нацпроектстроем». Такая плита рассчитана на эксплуатацию при температурах от −50°C до +50°C, имеет срок службы минимум 50 лет и точность изготовления до 0,5 мм. Над проектом в компании работали более трех лет, это полностью российский продукт, рассказал Алексей Крапивин.

Специально для ВСМ изготавливаются 100-метровые термоупрочненные рельсы. Они сохраняют качественные характеристики при температуре до –60°C. Зарубежные аналоги, например японские и европейские, не рассчитаны на такие температурные перепады, указал в своем выступлении на МТЛФ-2026 заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Уникальными, по его словам, будут и конструкции мостов и эстакад с использованием сверхтяжелых монолитных балок. Длина каждой из них составляет 32 м, а вес — 700 тонн. Для сравнения: в автодорожном строительстве используются балки весом всего 60 тонн.

Из-за экстремальной массы конструкций их логистика по дорогам общего пользования исключена, поэтому производственную базу разместят прямо вдоль трассы ВСМ. Всего будет развернуто десять производственных площадок: четыре из них откроются в Тверской области, четыре — в Новгородской, по одной — в Московской и Ленинградской областях.

Отдельное направление работы связано с цифровыми технологиями. Для ВСМ создаются системы безопасности и автоведения с элементами искусственного интеллекта, а также создана и уже используется единая цифровая платформа для мониторинга строительства и управления проектом в режиме реального времени.

Аэродинамика с эффектом «металлик»

Завершить сборку первых двух опытных образцов поезда для ВСМ и передать их на испытания на тестовый полигон планируется в 2027 году. На российские высокоскоростные магистрали будут выведены абсолютно новые восьмивагонные электропоезда, работающие как на постоянном, так и на переменном токе. Всего в рамках проекта ВСМ до 2030 года планируется выпустить 43 поезда.

Как рассказали в Информационном центре ВСМ, высокоскоростной подвижной состав будет отличаться аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что уменьшит шум и расход энергии. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит снизить вес поезда, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч на специализированной инфраструктуре ВСМ.

За сборку первых российских высокоскоростных поездов отвечают «Уральские локомотивы». Сейчас на территории завода в Верхней Пышме одновременно идет изготовление первых двух составов для ВСМ. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первых двух опытных образцов высокоскоростного поезда, пять из них прошли окраску. Четыре вагона находятся на стадии монтажа окон и различных систем.

Для первых составов выбран черно-серый вариант окраски с эффектом «металлик». Окраска идет в несколько этапов: сначала алюминиевый кузов обрабатывают в абразивоструйной камере, затем наносятся грунтовка, шпаклевка, цветная эмаль и защитный лак — в зависимости от участка наносят от четырех до семи слоев покрытия. Используемые водоразбавляемые составы гарантируют долговечность покрытия в условиях эксплуатации на высоких скоростях.

Формула безопасности

Все основные технические решения, формирующие «начинку» первого высокоскоростного поезда, как и инфраструктура для ВСМ, изготавливаются отечественными производителями. Это серьезный вызов для промышленности: аналогов и опыта подобных проектов в России еще не было.

На сегодняшний день из 91 ключевого компонента поезда уже сертифицированы 29, больше 60 находятся на различных испытаниях. В частности, успешно прошли испытания и приемочную комиссию тяговый двигатель и тяговый преобразователь, который отличают высокая удельная мощность и наличие системы каналов охлаждения, препятствующей перегреву двигателя при предельных режимах работы.

Также из ключевых компонентов приемочной комиссией приняты система торможения, компрессоры, аккумуляторная батарея, тяговый трансформатор, блок тормозных резисторов. Испытаны рамы моторной и немоторной тележек. Впервые в России спроектирована уникальная конструкция токоприемника, который обладает аэродинамически эффективной конструкцией и сохраняет работоспособность при температуре от –40°C до +45°С.

Помимо скоростных качеств, разработчики большое внимание уделили вопросам безопасности нового поезда для ВСМ. Переход на стандарт связи LTE призван обеспечить высококачественную голосовую связь машиниста с диспетчерской службой и передавать большой объем технических данных. Дополнительно в конструкцию высокоскоростного поезда заложены системы технического зрения на основе технологии ИИ, а на случай возможных ЧП предусмотрены устройства, снижающие вероятность возникновения неконтролируемой деформации за счет повышенного поглощения кинетической энергии от соударения с препятствием.

Сверхнормы для сверхскоростей

Параллельно со строительством инфраструктуры и производством первого электропоезда ведется подготовка нормативно-правовой базы для ВСМ. Первые шаги уже сделаны. Как рассказали в РЖД, в сентябре 2025 года Минтранс утвердил «Правила технической эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта», которые вступят в силу с 1 марта 2027 года и станут основополагающим регламентом, впервые в отечественной практике устанавливающим требования к инфраструктуре и подвижному составу для работы на скоростях более 250 км/ч.

В соответствии с утвержденной Росжелдором «дорожной картой» идет формирование национальных стандартов для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Из 43 запланированных к разработке документов основной массив — 41 стандарт — будет подготовлен в течение 2026 года. «Эти стандарты установят технические требования к высокоскоростным поездам, включая их прочностные и динамические характеристики, системы аварийной ударозащиты, а также параметры элементов пути, систем тягового электроснабжения, автоматики и связи,— пояснили в РЖД.— Оставшиеся два Свода правил — по проектированию искусственных сооружений и шумозащите — будут окончательно сформированы по результатам натурных испытаний на тестовом полигоне, что позволит учесть реальный опыт взаимодействия подвижного состава и инфраструктуры на сверхвысоких скоростях».

Реализация проекта ВСМ уже стала мощным катализатором для кооперации государства, научных институтов и промышленности, объединив в производственную цепочку порядка 150 предприятий. Создаваемая технологическая база обеспечивает России полный суверенитет в области высокоскоростного движения, а также значительные экономические перспективы за счет высвобождения «обычных» железных дорог для грузового движения (см. материал «Грузы возвращаются»). При этом все созданные отечественные разработки обладают широким экспортным потенциалом и могут быть адаптированы под проекты ВСМ на всем пространстве колеи 1520 мм.

Елена Разина