Грузы возвращаются

Весеннее оживление экономики в России, которое уже можно осторожно назвать тенденцией, стало хорошим поводом для оптимизма на железной дороге. Погрузка, снижавшаяся почти три года подряд, в апреле впервые выросла к прошлогодним объемам, при этом сеть продолжает демонстрировать хорошие показатели работы. Участники рынка признают эффективность принятых РЖД мер по управлению движением в условиях профицита вагонного парка и теперь беспокоятся лишь о том, чтобы росту объемов соответствовали пропускные способности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «РЖД» Фото: Пресс-служба «РЖД»

Экономика набирает ход

Последовательное снижение ставки ЦБ и ближневосточный кризис начали оказывать позитивное влияние на российскую промышленность, что стало находить отражение и в железнодорожной статистике. В апреле погрузка на сети ОАО РЖД впервые за почти три года перестала снижаться: рост к показателю апреля прошлого года составил 1,9%, всего за месяц было погружено 94,7 млн тонн. В мае РЖД прогнозирует рост погрузки на 1–2% к уровню прошлого года (на момент подготовки статьи официальная статистика еще не опубликована), а по итогам года руководство компании полно решимости выполнить правительственное задание и увеличить погрузку на 1,4%, до 1 млрд 132 млн тонн.

В пресс-службе перевозчика уточнили “Ъ”, что позитивная динамика в экспорте наблюдается уже с середины марта, то есть с началом активной фазы иранского кризиса, повлекшего рост спроса и цен на энергоносители и продовольственные товары. В хорошем плюсе за этот период зерно, погрузка которого на экспорт выросла более чем в два раза, железная руда (плюс 22%) и каменный уголь (рост на 1,3%). По итогам апреля цифры роста еще более рельефные: общий экспорт по железной дороге увеличился на 9,1% к уровню прошлого года, в том числе экспорт угля — на 17%, железной руды — на 24,2%, зерна — в 2,6 раза.

С приходом весны порадовал и импорт, основная часть которого приходит в Россию в контейнерах из Азии: в апреле в импортном сообщении РЖД перевезла 638 тыс. TEU, что на 12,8% больше, чем в апреле прошлого года. В пресс-службе холдинга уточнили, что этот рост обеспечен увеличением прямых поставок из Китая через морские порты и сухопутные погранпереходы Дальнего Востока таких грузов, как автомобили (рост более чем в два раза), оборудование (+43,1%), химикаты (+47,1%), электробытовые приборы и мебель (+32,6%). В целом перевозки контейнеров по сети РЖД вышли в плюс еще в марте (впервые за долгие 13 месяцев спада железнодорожный контейнерооборот вырос к прошлогоднему уровню на 4%), а в апреле эта тенденция закрепилась с показателем роста на 6,2%.

Наиболее очевидным и предсказуемым оказалось влияние ближневосточного кризиса на транзитные перевозки между Китаем и Европой. Уже по итогам марта в РЖД зафиксировали резкий рост транзитных перевозок контейнеров по этому маршруту на 41% к уровню прошлого года, в том числе из Китая в Европу — на 55%. В апреле рост немного замедлился, до 15%, но суммарно за первые четыре месяца 2026 года транзитные перевозки между КНР и ЕС через Россию выросли почти на треть — на 30,8% или на 26,3 тыс. TEU. Это говорит о коммерческой привлекательности этого маршрута за счет скорости, надежности и безопасности доставки грузов в сравнении с традиционным морским путем через Суэцкий канал, к тому же изрядно подорожавшим из-за военных страховок. «В целом в связи с текущей геополитической ситуацией видим потенциал дополнительного роста транзитных перевозок в 2026 году не только контейнерных грузов, но и грузов ТЭКа и удобрений»,— отметили в РЖД, прогнозируя дополнительный прирост транзита на железной дороге по итогам года на уровне около 3 млн тонн.

Автомобили ни при чем

В то же время в структуре железнодорожных перевозок остаются сегменты, которые не позволили РЖД по итогам первых четырех месяцев отчитаться о росте объемов: за период с января по апрель погрузка составила 363,7 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в снижение погрузки продолжают вносить внутрироссийские перевозки, а ключевым фактором этого спада по-прежнему остается длительная стагнация строительного комплекса. Снижение объемов производства и потребление стройматериалов замедляют поставки инертных грузов и металлов, а также завоз сырья для них, добавили в РЖД. В зимние месяцы на работу железной дороги также влияли участившиеся случаи вмешательства третьих лиц в работу крупных российских предприятий и портовых терминалов, а также неблагоприятные погодные условия в начале года — аномально низкая температура в некоторых регионах, обильные снегопады и сложная ледовая обстановка в Финском заливе Балтийского моря.

Однако распространившийся в последнее время в транспортном сообществе тезис о том, что грузы массово уходят с железной дороги на автотранспорт, в РЖД считают необоснованным. В компании не отрицают, что во многом автотранспорт выступает «основным конкурентом ОАО РЖД в борьбе за грузовую базу», но подчеркивают, что конъюнктура на этом рынке определяется целым набором разнонаправленных факторов, в разной степени влияющих на предпочтения клиентов. «Прежде всего это обусловлено масштабным развитием автодорожной сети за счет федерального бюджета, а также иными льготными условиями функционирования автомобильных перевозок, по сути дискриминирующими остальные виды транспорта,— прокомментировали “Ъ” ситуацию в пресс-службе ОАО РЖД.— Кроме того, отдельные грузопотоки тяготеют к автомобильному транспорту исходя из технологии перевозок и бизнес-модели грузовладельцев — это перевозки малых и средних предприятий, а также между предприятиями, где хотя бы одно не имеет доступа к железнодорожной сети».

Более того, утверждение о «значительном уходе» грузов с железнодорожного транспорта в РЖД считают «не вполне корректным». Со ссылкой на данные Росстата, в компании отмечают, что в первом квартале 2026 года потери сегмента автомобильных грузовых перевозок (–3,3% к первому кварталу 2025 года) опередили динамику железнодорожных (–3,1%). «При этом объемные потери «автомобилистов» (–49,3 млн тонн) почти в шесть раз превышают объемы снижения погрузки на железнодорожном транспорте (–8,6 млн тонн)»,— подчеркивают в компании. Как и многие отраслевые эксперты, в РЖД считают, что автоперевозки остаются одним из самых непрозрачных сегментов логистики, даже для органов госконтроля. Этот рынок «формируется в условиях работы огромного числа мелких частных перевозчиков, что усложняет процесс сбора и анализа данных», в результате чего «объемы перевозок автомобильным транспортом Росстатом формируются со значительным досчетом», констатировали в РЖД.

Между тем уже осенью путаница в статистике может во многом уменьшиться за счет усиления фискального контроля за деятельностью автомобильных перевозчиков. «В значительной степени мы ожидаем повышения цифровой прозрачности автомобильного транспорта с 1 сентября 2026 года, когда будет обеспечен переход всех участников коммерческих грузоперевозок на электронные перевозочные документы»,— отметили в РЖД. Тем не менее, пока этот процесс только набирает обороты, компания прилагает все имеющиеся усилия для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, включая тарифные, организационные и технологические меры.

Тарифы и технологии

В ОАО РЖД рассказали “Ъ”, что на 2026 год было принято 50 различных тарифных решений по установлению скидок на перевозку различных грузовых номенклатур в размере от 11,5% до 50%, из них 20 решений были приняты уже в текущем году. В то же время в компании полагают, что для формирования равных условий конкуренции для грузовладельцев и транспортных компаний должен быть единый подход к ценовому регулированию железнодорожных перевозок. «Как один из вариантов может рассматриваться дерегулирование в сегментах контейнерных и контрейлерных перевозок грузов, а также перевозок на незначительные расстояния для всех номенклатур грузов, что будет способствовать гибкости и оперативности донастройки тарифов с учетом оптимизации технологических и экономических процессов для ОАО РЖД и грузоотправителей»,— полагают в компании.

По итогам регулярных встреч с грузоотправителями и операторами грузовых вагонов в РЖД разрабатывают меры по совершенствованию коммерческой работы с клиентами. В компании напомнили, что с четвертого квартала 2025 года появилась возможность в рамках суток оперативно уточнять параметры заявки на перевозку, а также планировать и предъявлять дополнительные объемы по новым направлениям, не включенным в ранее согласованный клиентский план погрузки. «Кроме того, тестируется решение по бронированию мест в контейнерных поездах, ориентированное на субъекты МСП и отправителей сборных грузов. Это позволит клиентам, отправляющим небольшие объемы грузов, быстро и беспрепятственно организовать отправку без наличия необходимого количества вагонов для формирования контейнерного поезда»,— рассказали в пресс-службе перевозчика.

В то же время настоящим камнем преткновения во взаимодействии РЖД и крупных операторов грузовых вагонов стали новые подходы к управлению порожним парком, которые перевозчик начал реализовывать с ноября 2024 года. Несмотря на явное недовольство операторов, порой высказываемое публично, в РЖД последовательно отстаивали принцип, предполагающий безусловный приоритет груженого вагона перед порожней отправкой, хотя прежний порядок практически не регулировал процесс перемещения по сети частных вагонов. Вагоны стали подаваться исключительно под погрузку, а оказавшийся не задействованным в перевозках грузов подвижной состав перевозчик начал отправлять туда, где он не будет мешать проехать груженым составам.

Сегодня в РЖД готовы назвать эти меры «не просто успешными, а дающими измеримый экономический и технологический эффект». За период с начала 2026 года надежность доставки груженой отправки составила 98,4% против 96,9% за аналогичный период прошлого года, среднесуточная скорость груженой отправки достигла 455 км/сутки, что на 13 км/сутки больше, чем годом ранее, скорость отправки порожнего вагона приросла на 25 км/сутки. Оборот вагона в зоне ответственности ОАО РЖД снизился до показателя 13,1 суток, что на 1,1 суток лучше уровня прошлого года.

Назло профициту

Если с ростом грузовой базы эти показатели не станут хуже, то можно будет с уверенностью констатировать, что благодаря этим «непопулярным» мерам РЖД удалось сравнительно безболезненно разрешить очередной крупный кризис перепроизводства грузовых вагонов, который по своим масштабам сопоставим или даже превосходит кризис 2015 года. Тогда Минпромторгу пришлось отправить «в утиль» около 300 тыс. грузовых вагонов с продленным сроком службы. С тех пор темпы поступления грузовых вагонов на сеть снова стали превышать темпы их вывода из эксплуатации, и к сегодняшнему дню парк вагонов российской принадлежности вновь достиг исторического максимума — 1 млн 406 тыс. единиц. По подсчетам РЖД, потребный парк грузовых вагонов на май 2026 года составляет не более 1 млн вагонов, что говорит о размерах нынешнего профицита на уровне свыше 406 тыс. единиц.

Новые правила, а в некоторых случаях — лишь более требовательное отношение РЖД к уже существующим нормативам регистрации и перемещения вагонов, за прошедшие полтора года позволили существенно сократить «лишний» парк на магистральных путях. По данным на середину мая 2026 года, на пути необщего пользования отправлены в отстой 131 тыс. вагонов, на путях общего пользования размещены еще 76,5 тыс. вагонов, которые используются в качестве резерва для обеспечения погрузки, рассказали в РЖД.

Тем не менее многие операторы продолжили жаловаться на то, что, несмотря на фактический профицит грузовых вагонов в стране, на некоторых полигонах железных дорог парка все равно не хватает, а быстро вывести вагоны из отстоя не получается из-за новых требований и необходимости предрейсового ремонта. В РЖД также указывают на «парадоксальность ситуации», когда «формально парк вагонов есть, но в нужном месте и в нужное время его иногда не хватает». Как полагают в компании, «корень проблемы не столько в технических сложностях вывода вагонов из отстоя, сколько в системном накоплении груженых вагонов из-за сбоев у грузополучателей, в том числе по причине вмешательства третьих лиц в работу предприятий». Чтобы у отдельных операторов не возникало сбоев в обеспечении своих клиентов подвижным составом под погрузку, в РЖД рекомендуют им повысить качество планирования и детально изучать все возникающие для бизнеса риски.

Между тем производство грузовых вагонов в России хоть и существенно снизилось, но количество новых вагонов, поступающих на железнодорожную сеть, все еще превышает объемы списания. По данным ОАО РЖД, с начала года вагоностроительные заводы поставили заказчикам более 15 тыс. новых грузовых вагонов, а выбытие из эксплуатации составило всего 9 тыс. единиц. С учетом такой динамики к 2030 году парк грузовых вагонов в России может достичь 1,58 млн штук, поэтому в РЖД предлагают заблаговременно принять меры по предотвращению этой ситуации. Одна из мер — внедрение механизма трейд-ин для грузовых вагонов, при котором владелец вагона обязуется утилизировать вагон с оставшимся сроком службы от трех до пяти лет по остаточной стоимости с получением соразмерной скидки на покупку нового. В этом случае можно ожидать, что к 2030 году парк грузовых вагонов на железной дороге не превысит 1,1 млн единиц, полагают в РЖД.

Оборот превыше всего

Для дополнительной координации усилий участников рынка предоставления подвижного состава и перевозчика в РЖД разработали специальный договор о взаимодействии владельца инфраструктуры с операторами и грузовладельцами. В РЖД также считают этот механизм успешным примером того, как можно повысить эффективность эксплуатационной работы в рамках уже действующей нормативной базы. К настоящему моменту РЖД заключила такие договоры уже с 63 крупными операторами вагонов, которые совокупно владеют 58,5% всего вагонного парка в России. Положительный эффект для операторов, заключивших соглашение, тоже уже можно измерить: за последние полтора года увеличена скорость груженой отправки на 122 км/сутки, порожней — на 90,4 км/сутки, надежность доставки груженой отправки выросла на 4,8%, порожней — на 12,2%, рассказали “Ъ” в РЖД. Как следствие, оборот вагона на путях общего пользования снизился на 2,5 суток, добавили в компании.

В руководстве операторской компании «Атлант» (управляет парком свыше 105 тыс. вагонов) подтвердили “Ъ”, что «двусторонние соглашения с РЖД позволяют выстраивать более оперативное взаимодействие по управлению вагонным парком и получать информацию о ситуации на сети в режиме, близком к реальному времени». «Для операторов это означает возможность быстрее корректировать планы погрузки, точнее распределять подвижной состав, снижать объем непроизводительных перемещений и повышать предсказуемость сроков доставки грузов,— говорит заместитель генерального директора компании по коммерции Антон Багимов.— Если подобный формат взаимодействия станет массовой практикой, это может дать заметный системный эффект для всей сети». По его словам, более глубокая интеграция данных РЖД и операторов позволит повысить качество планирования перевозок, снизит нагрузку на дефицитные участки инфраструктуры и ускорит оборот вагонов.

Довольны взаимодействием с РЖД и контейнерные операторы. Исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в группу FESCO) Алексей Кравченко прямо заявил “Ъ”: «Мы положительно оцениваем работу РЖД по управлению порожним парком». «Эти меры позволили улучшить эксплуатационную обстановку на сети и высвободить инфраструктуру от избыточного подвижного состава. В результате это оказывает положительное влияние в том числе на сроки доставки грузов для наших клиентов»,— прокомментировал он. По прогнозам компании, сегмент контейнерных перевозок сохраняет потенциал роста в этом году, в первую очередь за счет увеличения транзитных и импортных отправок. «Положительная динамика сохраняется и у экспорта, однако во многом она зависит от действий РЖД по согласованию объемов контейнерных перевозок в направлении Восточного полигона»,— отметил Алексей Кравченко.

Он добавил, что для грузовладельцев ключевое значение сегодня имеют стабильность и предсказуемость логистики. «Поэтому со стороны перевозчика, на наш взгляд, важным фактором является развитие среднесрочного, в том числе квартального, планирования согласованных объемов отправок на Восточный полигон — в порты Дальнего Востока»,— отметил глава ФИТ.

Биржа общих интересов

Еще один крупный контейнерный оператор — компания «Фининвест» — и входящий в нее оператор «ЛОГОПЕР» заключили договор о взаимодействии с РЖД еще в марте прошлого года и сегодня признают его эффективность. «Мы оптимизировали наш подвижной состав и смогли меньшим парком вывезти больший объем груза»,— сказал “Ъ” основатель группы Александр Кахидзе, добавив, что в целом согласен с тем, что «подвижной состав на лимитированных направлениях должен нормироваться под объемы заявок». В противном случае, по мнению бизнесмена, «излишний парк может препятствовать ритмичной работе железных дорог и своевременной перевозке грузов».

Александр Кахидзе с удовлетворением отмечает, что «в последнее время движение на сети улучшилось, участковая скорость растет, а оборот нашего вагона от погрузки до погрузки снижается». Говоря о способах увеличения погрузки на железную дорогу, он считает необходимым увеличить гибкость в части тарифных решений. «Например, убежден в необходимости возвращения скидки на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока. Данная технология позволяет экономить и угольщикам, и контейнерным операторам, а РЖД сможет привлечь дополнительный груз и нарастить доходы»,— полагает глава «Фининвеста».

«Меры, реализованные совместно с РЖД по управлению порожним парком, позволили разгрузить сеть от избыточного количества порожних вагонов, тем самым повысив скорость перевозок»,— признал директор по стратегическому маркетингу группы компаний «Дело» Максим Шишков. В то же время на фоне роста спроса на перевозки, по его мнению, вновь становятся актуальными ограничения погрузки по лимитирующим направлениям. «Поэтому, как и прежде, необходимо устранять узкие места сети, прежде всего на Восточном полигоне»,— считает он. Снизить влияние неопределенности от турбулентности на международных рынках «можно за счет внедрения прозрачных и справедливых инструментов хеджирования перевозок — отраслевых индексов, привязки к ним контрактов и фьючерсов»,— полагает Максим Шишков.

Позитивную динамику эксплуатационной работы РЖД отмечают клиенты и в других отраслях экономики, но в силу специфики того или иного сегмента бизнеса их потребности и варианты решения проблем тоже различаются. Например, в пресс-службе Масложирового союза России отметили, что железная дорога играет ключевую роль в поставках продуктов переработки масличных культур на экспорт, а любой сбой в мультимодальной логистической цепочке приводит к срыву контрактов, штрафам за простой судов и другим издержкам. «В этом году ситуация лучше, чем в прошлом, но по лимитированным направлениям напряженность сохраняется»,— подчеркнули в ассоциации, особо отметив потребность в эффективной работе Восточного полигона.

Сергей Осипов