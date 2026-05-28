В Башкирии приостановили работу лагеря «Уральские зори» после отравления детей

Судебные приставы приостановили на шесть дней работу лагеря «Уральские зори» под Магнитогорском после отравления детей. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике.

«Объект опечатан. Должностные лица комплекса предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы учреждения до истечения установленного судом срока»,— указано в пресс-релизе службы.

18 мая около 150 детей приехали из Челябинской области в лагерь на подростковый форум «Профиль будущего». Через несколько дней у некоторых из них выявили признаки кишечной инфекции. Заболевание подтвердили у 16 подростков в возрасте от 11 до 15 лет.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии, источником инфекции мог стать работник пищеблока, у которого обнаружили норовирус. 25 мая Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП) и постановил приостановить его деятельность на шесть дней.

В 2024 году в лагере «Уральские зори» уже происходило отравление детей, пишет издание 74.RU. Региональный Роспотребнадзор тогда также называл причиной вспышки норовирус и отмечал, что учреждение пыталось скрыть инцидент. Глава СКР Александр Бастрыкин лично контролировал ход расследования.