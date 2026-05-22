Предварительной причиной отравления детей в башкирском лагере назвали норовирус

В детском лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии, где отравилась группа детей из Челябинской области, обнаружили норовирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

По данным службы, норовирус обнаружил у работника пищеблока, который мог явиться источником инфекции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», дети приехали из Челябинской области на трехдневный форум и спустя некоторое время обратились за медпомощью из-за недомогания, у них обнаружены признаки кишечной инфекции. СМИ сообщают о 16 заболевших. Следователи СУ СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по фактам оказания небезопасных услуг. Расследование взял на контроль Центральный аппарат СКР.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования продолжаются, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Идэль Гумеров