Девять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки
В Курской области за сутки при ударах ВСУ были ранены девять мирных жителей, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие установлены в слободе Белой Беловского района. Также повреждены линии электропередачи — электроснабжение было нарушено в четырех населенных пунктах. Нуждаются в ремонте два автомобиля, сгорел магазин стройматериалов. Зафиксированы разрушения фасада и остекления ветаптеки, крыши частного дома, еще одно домовладение уничтожено огнем.
В Хомутовском районе также поврежден объект энергетики — без света оставались четыре населенных пункта. В селе Надейка сгорел автомобиль. В селе Крупец Рыльского района разрушено здание сельсовета.
С 9:00 27 мая до 9:00 28 мая над Курской областью сбили 97 беспилотников. Также ВСУ 93 раза применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз сбросили на регион взрывные устройства с БПЛА.
Как накануне сообщили в СКР, с 2014 года в результате украинских ударов по приграничным и тыловым регионам России, в число которых входит Курская область, был причинен ущерб на общую сумму порядка 148 млрд руб.