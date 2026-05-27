Еще четыре человека ранены при новой атаке на слободу Белую в Курской области

Беспилотники ВСУ повторно атаковали слободу Белую Беловского района Курской области. В результате пострадали четверо мужчин. Все они получили осколочные ранения средней степени тяжести. Им оказана необходимая помощь, в случае необходимости пациентов отправят в облбольницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также после повторного удара загорелись частный дом, строительный магазин и два ангара со стройматериалами. Спасатели потушили пожар: идет проливка и разбор конструкций.

Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал территорию у магазина в слободе Белой. Из-за этого были ранены четверо мужчин, всех их доставили в больницу.

