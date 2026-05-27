С 2014 года в результате преступлений киевского режима новым регионам России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) причинен ущерб в размере 560 млрд руб., приграничным и тыловым субъектам — свыше 148 млрд руб. Об этом на Международном форуме по безопасности сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего за это время следственный комитет России возбудил 9 824 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований. Погибли более 7,6 тыс. мирных жителей, в том числе 240 несовершеннолетних, более 22 тыс. человек (включая 1 225 детей) получили ранения.

Действия украинских формирований квалифицируются по статьям о геноциде, применении запрещенных средств и методов ведения войны, терроризме, убийствах и иным составам. На основании доказательств Следственного комитета 1 145 украинских боевиков уже понесли наказание.

В январе уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова упоминала Курскую и Белгородску в числе территорий, где чаще всего наблюдаются атаки ВСУ.

