Движение по улицам Удмуртской и Горького в Ижевске ограничат до конца лета

На улицах Удмуртской и Максима Горького этим летом ограничат движение транспорта, на одной из улиц общественный транспорт пойдет по другим маршрутам. Об этом сообщили корреспонденту «Ъ-Удмуртия» на брифинге в Администрации города. Первые ограничения начнут действовать в середине июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Улица Максима Горького

На улице Максима Горького будет проводиться замена теплосетей. С 14 по 30 июня закроют перекресток Максима Горького—Бородина. С 1 июля по 31 августа проезд по нему будет открыт, ограничение сохранится на участке улицы Максима Горького возле дома №79.

Общественный транспорт пойдет по следующим маршрутам:

Автобус №36 будет курсировать по Карла Маркса, там сделают временные остановочные площадки. Автобус №56 будет доезжать из пригорода до парка Кирова.

Троллейбус №9 из городка Машиностроителей поедет в сторону завода «Нефтемаш». Троллейбус №6 заменят бесплатным «рябиновым» автобусом «6ТК», который будет курсировать из городка Металлургов до Главпочтамта.

Трамваи будут ходить чаще обычного: «ИжГЭТ» дополнительно выведет более 10 единиц транспорта на маршруты, курсирующие по Карла Маркса. На линии появятся сцепки из двух вагонов, которые летом обычно не используют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Схема ремонтных работ на Максима Горького Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 6 Схема ремонтных работ на Максима Горького Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема движения автотранспорта во время ремонта Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Улица Удмуртская

Перекрывать перекрестки на Удмуртской во время реконструкции будут только в середине августа. С 15 по 21 число для проезда закроют пересечение с улицей Лихвинцева, с 22 по 31 число — с улицей Советской. Тем не менее, все лето попеременно будет ограничиваться движение по полосам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема ремонтных работ на Удмуртской

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Схема ремонтных работ на Удмуртской

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Подробнее о реконструкции Удмуртской: восемь полос, карманные парки, новые фасады.

Ремонтные работы на Удмуртской и Максима Горького завершат до конца лета.