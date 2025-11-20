Срок ремонта подземного перехода около УдГУ сдвинули на апрель 2026 года

Срок ремонта двух подземных переходов в Ижевске — около Удмуртского государственного университета (УдГУ) и возле Собора Александра Невского — сдвинули на апрель 2026 года. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртии» вчера, 19 ноября.

Фото: Максим Александров, Коммерсантъ

«Столкнулись с рядом вопросов, которые не предусмотрели изначально в проекте. В переходе на ул. Удмуртской вода стоит и не уходит. Начали искать причину — нашли. На самом деле проблем много: переходы строились в 70-х годах хозспособами, поэтому у нас сейчас есть некоторые изменения в проекте»,— сказал господин Чистяков.

Напомним, работы на объектах проводит ООО «Строительное управление "Территория"». По контрактам, на ремонт перехода около УдГУ направлено 27,7 млн руб., на переход около Собора Александра Невского — 59,7 млн руб. Сдать объекты планировалось до конца 2025 года. Всего же в ближайшую трехлетку будет отремонтировано шесть тоннелей, включая переходы около Монтажного технику и магазина «Электротехника в быту».