На КМВ капитально отремонтируют 25 домов за 121,6 млн рублей
Региональный оператор определил подрядчика для капитального ремонта 25 многоквартирных домов на территории Кавказских Минеральных Вод, общая стоимость работ составила 121,6 млн руб., сообщили в Фонде капремонта СК.
В рамках программы обновления жилого фонда Ставропольского края коммерческая организация, отобранная фондом капитального ремонта, приступит к восстановлению 25 многоквартирных домов. Как сообщили в ведомстве, объекты расположены в двух муниципальных образованиях: три здания находятся в Лермонтове, еще 22 — в Предгорном округе. Сумма контракта превышает 121 млн руб.
Большинство строений, включенных в план на 2025 год, — это двух- и трехэтажные дома, возведенные в период с 1950-х по 1970-е годы. По оценкам специалистов, эти постройки исчерпали значительную долю своего эксплуатационного ресурса и нуждаются в комплексном обновлении. Подрядчику предстоит заменить или отремонтировать 29 конструктивных узлов. В перечень работ вошли кровли, фасадные части зданий, а также внутренние инженерные сети: системы электричества, холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.
«Жилой фонд требует не точечных решений, а системного подхода. Наша задача — не просто устранить дефекты, а восстановить работоспособность зданий на долгие годы вперед», — подчеркнул руководитель краевого фонда капремонта Павел Корниенко.
В целом по региону на этот год запланированы масштабные мероприятия: специалисты должны обновить 806 конструктивных элементов в 496 многоквартирных домах. Совокупный бюджет этих работ оценивается в 4,5 млрд руб. Таким образом, объекты Кавминвод стали частью общей стратегии, направленной на продление срока службы жилья и повышение его энергоэффективности.