Потоки воды разрушили вековой арочный мост в дагестанском Касумкенте

В селе Касумкент (Сулейман-Стальский район Дагестана) частично обрушились пролеты 250-метрового 17-арочного моста через реку Чирагчай, построенного в 1929 году, что парализовало автотранспортное сообщение между тремя районами республики, сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

Причиной разрушения стали затяжные ливни, спровоцировавшие резкий подъем уровня воды в реке. Бурные потоки подмыли несущие опоры, в результате чего часть конструкции обрушилась, сделав переправу непригодной для проезда любого транспорта.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, для автомобилистов уже организован объездной маршрут. Водителям рекомендовано пользоваться мостом, расположенным на 16-м километре трассы Мамраш – Ташкапур – Араканский мост. Сотрудники ведомства призвали местных жителей и гостей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго следовать установленным дорожным указателям.

Это инженерное сооружение, возведенное почти столетие назад, является не просто транспортной артерией, но и памятником архитектуры. Соединяя Сулейман-Стальский, Курахский и Хивский районы, мост долгие годы служил важнейшим звеном в транспортной сети южного Дагестана. В 2019 году объект отметил 90-летний юбилей, оставаясь одним из самых протяженных каменно-арочных мостов на территории России.

Инцидент в Касумкенте — не единственный случай повреждения дорожной инфраструктуры в регионе из-за разгула стихии в последнее время. Так, в марте текущего года в том же Сулейман-Стальском районе паводковые воды реки Курах-чай полностью снесли мост, связывавший Касумкент с селом Шихикент. Тогда без транспортного сообщения с «большой землей» остались девять населенных пунктов, где проживают 3688 человек. Ситуацию удалось разрешить лишь после вмешательства районной прокуратуры, добившейся восстановления переправы. В апреле 2026 года оползень, сошедший из-за обильных дождей, уничтожил более чем 50-метровый участок автодороги Касумкент – Цмур – Ашага-Мака. Движение на этом отрезке было перекрыто, а автомобили перенаправлены в обход.

Станислав Маслаков