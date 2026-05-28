Археолог Бутягин планирует издать сборник рассказов о жизни в тюрьме

Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы при обмене с Белоруссией, собирается издать сборник с рассказами и стихами о жизни в заключении. Работу над книгой он планирует завершить во второй половине 2026 года.

Археолог Александр Бутягин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я еще написал кучу заметок о тюрьме. У меня будет дневник — этот дневник не имеет смысла издавать, он сухой такой, для памяти. А вот есть заметки по поводу каких-то особенностей тюремной жизни. У меня есть идея замешать их со стихами и рассказами, чтобы человеку не было скучно только о тюрьме читать — и вот какой-то такой тюремный сборник издать»,— рассказал «РИА Новости» господин Бутягин.

Сейчас, по словам ученого, сборник находится на стадии рукописи, а успеть завершить его реально во второй половине года. «Сейчас надо еще готовить экспедиции, это тоже меня отрывает, куча работы»,— пояснил Александр Бутягин.

Археолог признался, что помимо сборника рассказов задумался над созданием художественной книги, нескольких научно-популярных, а также одного научного труда.

Александр Бутягин — российский ученый, представитель музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте польский суд разрешил экстрадицию археолога на Украину, однако через месяц он поучаствовал в обмене между Польшей и Белоруссией. В начале мая господин Бутягин вернулся в Петербург.

