В Таганроге ураган повредил 15 автомобилей и обесточил тысячи домов

Шквалистый ветер в Таганроге стал причиной падения деревьев, которые повредили не менее 15 автомобилей, а также привел к массовым обрывам линий электропередачи, сообщила 27 мая глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Сложные погодные условия обернулись серьезными последствиями для инфраструктуры Таганрога. Как рассказала градоначальница Светлана Камбулова, порывы ветра повалили целые стволы и крупные ветви, которые рухнули на припаркованные легковые авто. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен более чем 15 единицам техники.

К 17:00 по московскому времени оперативные службы города аккумулировали свыше 3 тыс. заявок от жителей. Основная масса обращений касалась блэкаутов и упавших насаждений. Наибольшее число отключений электричества пришлось на зоны садоводческих и дачных некоммерческих товариществ вдоль Мариупольского шоссе. В зону поражения стихии также попали улицы Нестерова, Чайковского, Таврическая, Бериева, Дзержинского, Морозова и другие локации.

По информации главы администрации, ремонтные бригады ПАО «Россети Юг» уже приступили к ликвидации аварий на сетях. Энергетики пообещали работать в непрерывном цикле до полного восстановления подачи ресурса. Параллельно сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» занимаются раскряжевкой и вывозом рухнувшей древесины, чтобы расчистить проезды и тротуары.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», муниципальные и аварийно-спасательные службы Ростова-на-Дону с вечера среды до полудня пятницы перешли на режим особой готовности в связи с прогнозом о шквалистом ветре и проливных дождях с грозой.

Администрация донской столицы накануне вечером объявила о введении специального режима функционирования для экстренных подразделений и коммунальщиков. Соответствующее распоряжение отдал градоначальник Александр Скрябин. Информация об этом была опубликована на официальной странице мэра в мессенджере Telegram.

Станислав Маслаков