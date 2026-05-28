Режим «повышенной готовности» введен в Ростове-на-Дону из-за урагана с градом

Муниципальные и аварийно-спасательные службы Ростова-на-Дону с вечера среды до полудня пятницы перешли на режим особой готовности в связи с прогнозом о шквалистом ветре и проливных дождях с грозой.

Администрация донской столицы накануне вечером объявила о введении специального режима функционирования для экстренных подразделений и коммунальщиков. Соответствующее распоряжение отдал градоначальник Александр Скрябин. Информация об этом была опубликована на официальной странице мэра в мессенджере Telegram.

Как уточнил руководитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Азарянский, неблагоприятная погода начнет оказывать влияние с вечера 27 мая. Пик стихии ожидается в ночные и утренние часы 28 мая. Синоптики прогнозируют целый «букет» опасных метеоявлений, характерных для юга России: мощные ливни (вплоть до тропических дождей), шквалистые порывы ветра, достигающие 20–25 метров в секунду, град и грозовые разряды.

В связи с угрозой подтоплений и повреждения инфраструктуры властями поставлены конкретные задачи. В частности, поручено провести превентивную очистку дождеприемных решеток на центральных магистралях, чтобы избежать застоев воды на проезжей части. Кроме того, все ответственные службы переведены в состояние полной боеготовности для оперативного реагирования на обращения граждан и ликвидации аварий.

Ранее в регионе уже фиксировались сложные погодные условия: с 25 по 26 мая действовало штормовое предупреждение. Специалисты местного Гидрометцентра обращали внимание на риски, связанные с ливнями и ветром аналогичной силы. Новый этап ненастья заставил руководство города продлить меры безопасности до 12:00 29 мая.

Станислав Маслаков