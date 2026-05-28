Дагестан и Ставрополье попали в топ-10 регионов России по числу бедных жителей

По итогам 2025 года в Дагестане насчитывалось 355,5 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума, что обеспечило республике четвертую строчку в антирейтинге российских регионов по абсолютной численности малоимущего населения.

Эксперты агентства «ПромРейтинг» на основании предварительных данных Росстата, опубликованных в мае 2026 года, составили список субъектов Федерации с наибольшим абсолютным числом граждан, чьи доходы не достигают порога бедности. В первую тройку вошли Москва (498,2 тыс. человек, снижение на 5,91% к 2024 году), Московская область (380,5 тыс., минус 10,2%) и Краснодарский край (360,4 тыс., минус 12,31%).

Дагестан оказался на четвертой позиции: здесь зафиксировано 355,5 тыс.малоимущих, что на 6,08% меньше, чем годом ранее. Впрочем, при сопоставлении с показателями 2013 года в республике отмечен рост числа бедных на 17,99% – наиболее тревожная динамика в Северо-Кавказском федеральном округе. Пятую строчку заняла Тюменская область с 299,9 тыс. человек.

Ставропольский край с населением около 2,8 млн человек расположился на девятом месте. Количество жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума составило 249,9 тыс. – примерно 8,9% от общей численности. Годовое сокращение этого показателя в крае оценивается в 7–8%.

В целом по России в 2025 году насчитывалось 9,7 млн бедных граждан, что на 5,83% меньше, чем в 2024-м, и на 20% ниже уровня 2023-го. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в отчетном периоде составлял 19 329 руб. в месяц, а средний порог бедности по стране достиг 16 903 руб.(рост на 8,7% год к году). Уровень бедности в РФ опустился до исторического минимума – 6,7% против 7,1% годом ранее.

Шестое место в антирейтинге заняла Ростовская область (293,1 тыс., минус 8,23%), следом идут Башкортостан (287,6 тыс., снижение на 13,83%) и Красноярский край (286,6 тыс.). Замыкает десятку Иркутская область с показателем 246,3 тыс. бедных (минус 7,59%).

Внутри Северо-Кавказского федерального округа ситуация остается неоднородной. Если Дагестан демонстрирует долгосрочный негативный тренд, то в Кабардино-Балкарии число малоимущих сократилось на 11,9% за год и на 43,6% к уровню 2013 года. Ингушетия показала минимальное годовое снижение среди всех регионов – всего 2,78%, но при этом рост относительно 2013 года составил 45,2%.

Станислав Маслаков