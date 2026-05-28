Ростовская область заняла шестое место в стране по количеству бедного населения

Ростовская область оказалась на шестой строчке антирейтинга среди российских регионов по абсолютному количеству жителей, чьи доходы не достигают прожиточного минимума. По данным аналитиков, в 2025 году за этой чертой находились 293,1 тыс. человек, что соответствует примерно 7,1% от общего населения области.

Эксперты агентства ПромРейтинг, опираясь на предварительные сведения Росстата, обнародованные в мае 2026 года, представили рейтинг субъектов Федерации по числу граждан, проживающих в условиях финансовой стесненности. Донской регион оказался в первой десятке антилидеров: по итогам прошлого года здесь насчитали 293,1 тыс. человек с ежемесячным доходом ниже установленного минимума. Годом ранее этот показатель снизился на 8,23%.

В целом по стране количество малоимущих в 2025 году достигло 9,7 млн человек. Это на 5,83 процента меньше, чем в 2024-м, и на 20 процентов — по сравнению с 2023 годом. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в расчете на месяц составила 19 329 руб., а средняя общероссийская граница бедности оказалась на уровне 16 903 руб., превысив показатель предыдущего года на 8,7%.

Наиболее остро ситуация выглядит в столице: Москва возглавляет антирейтинг с 498,2 тыс. жителей за чертой бедности (сокращение на 5,91 процента за год). Вторую строчку занимает Подмосковье — 380,5 тыс. человек (минус 10,20 процента), третью — Краснодарский край, где 360,4 тыс. граждан признаны малоимущими (снижение на 12,31 процента). При этом на Кубани, население которой составляет 5,8 млн человек, доля бедных не превышает 6,21 процента. Далее следуют Дагестан (355,5 тыс., минус 6,08 процента) и Тюменская область (299,9 тыс.).

Сразу за Ростовской областью расположились Башкортостан — 287,6 тыс. (падение на 13,83 процента), Красноярский край — 286,6 тыс., Ставропольский край — 249,9 тыс. и Иркутская область, замыкающая десятку с 246,3 тысячи человек. В Южном федеральном округе донской регион удерживается в пятерке субъектов с наибольшей абсолютной численностью малоимущих.

Официальные данные региональных властей фиксируют 4,1 млн жителей на Дону в 2025 году. При этом по расчетам Росстата за чертой бедности находятся 319 тыс. человек — 7,7 процента населения, что на одну тысячу превышает показатель 2024 года (318 тыс.).

Станислав Маслаков