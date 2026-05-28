Замгендиректора УВЗ Дмитрия Семизорова арестовали по обвинению в растрате

Басманный суд Москвы по ходатайству СКР на два месяца заключил под стражу заместителя гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ, Свердловская область) Дмитрия Семизорова. По данным «Ъ», он обвиняется в особо крупной растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Семизоров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Семизоров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защита Дмитрия Семизорова просила о более мягкой мере пресечения, однако представитель следствия указал, что в таком случае фигурант может скрыться, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей. При этом сам замгендиректора концерна вину не признал, заявив, что его оговорили другие фигуранты уголовного дела.

Расследование инициировали осенью 2025 года. Как считает следствие, в 2016 году Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс». В рамках гособоронзаказа на сумму около 130 млн руб. должна была быть произведена поставка климатической техники, однако реальная стоимость оборудования составляла около 80 млн руб.

Господин Семизоров возглавлял ЦНИИТОЧМАШ в 2012-2018 годах. Предприятие находится в Подольске (Московская область) и входит в структуру «Ростеха». Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боеприпасов и экипировки для силовых структур. С 2019 года занимал должность гендиректора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, УВЗ), в апреле 2023 года был назначен замгендиректора УВЗ.

Ирина Пичурина