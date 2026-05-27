Замглавы Уралвагонзавода не признал вину в растрате

Басманный суд Москвы 27 мая по ходатайству Главного следственного управления СКР санкционировал арест на два месяца Дмитрия Семизорова, заместителя гендиректора концерна «Уралвагонзавод». Ему инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Выступая в суде, представитель следствия указал, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, уничтожить доказательства по делу или, располагая обширными связями, оказать давление на свидетелей. Защита просила о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Сам обвиняемый вину не признал, сказав, что его оговорили другие фигуранты расследования, которые дали на него показания.

В уголовном деле, которое было возбуждено осенью прошлого года, речь идет о том времени, когда господин Семизоров возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В 2016 году ЦНИИТОЧМАШ заключил контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку климатической техники в рамках гособоронзаказа на сумму около 130 млн руб., при этом реальная стоимость оборудования, по подсчетам следствия, составляла около 80 млн руб.

ЦНИИТОЧМАШ входит в структуру «Ростеха» и специализируется на разработке стрелкового оружия, боеприпасов и экипировки для силовых структур. Дмитрий Семизоров возглавлял его с 2012 по 2018 год.

