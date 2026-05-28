После обрушения моста в муниципалитете Приморья введен режим ЧС

В Хорольском округе Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации после обрушения автомобильного моста вблизи села Сиваковка. Связь с населенным пунктом обеспечивается за счет лодочной переправы, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации властей, разрушение низководного моста над оросительным каналом произошло «по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза более чем в два раза».

В правительстве Приморья утверждают, что медикаментов в фельдшерско-акушерском пункте в Сиваковке (около 700 жителей) «достаточно», а товары первой необходимости будут доставляться «через лодочную переправу».

«Специалисты уже приступили к откачке воды из оросительного канала для строительства альтернативного проезда. Сегодня уже завезут трубы для его сооружения»,— написано в сообщении. О сроках запуска альтернативного проезда не уточняется.

27 мая на подъезде к селу Сиваковка в Хорольском округе Приморья обрушился низководный автомобильный мост. Судя по фотографиям с места события, проезжавший по мосту грузовик упал в оросительный канал. О пострадавших не сообщалось.

Алексей Чернышев, Владивосток