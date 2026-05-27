В Приморье обрушился автомобильный мост

На подъезде к селу Сиваковка в Хорольском округе Приморья обрушился низководный автомобильный мост. Судя по фотографиям с места события, проезжавший по мосту грузовик упал в реку. О пострадавших не сообщается.

По информации минтранса региона, обрушение моста «произошло вследствие проезда большегрузного транспорта с превышением максимально допустимой массы». В целях обеспечения безопасности движение по мосту временно закрыто.

Согласно сообщению УМВД по Приморью, проезд в село Сиваковка (около 700 жителей) возможен в объезд «по полевой дороге», но только в сухую погоду. «При выпадении осадков объездной путь станет непроходимым для большинства транспортных средств»,— информирует полиция.

Надзорное ведомство приступило к проверке по факту разрушения несущих конструкций моста. «В ходе проверки прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию мостового сооружения»,— сообщается в пресс-релизе. Ранее прокуратура указывала местным властям на неудовлетворительное состояние моста.

Алексей Чернышев, Владивосток