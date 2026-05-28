Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал кощунством молчание властей западных стран в ОБСЕ по поводу удара по Старобельску.

«Они сделали вид, что его (удара,— "Ъ") просто не было. Вообще ничего про это не сказали. Это выглядело, конечно, ужасно, страшно и кощунственно. Мы в своем выступлении об этом сказали, привели факты, доказательства. Коллегам было явно неудобно слушать»,— сказал господин Полянский «Известиям».

Вооруженные силы Украины атаковали Старобельск в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС России, при ударе по колледжу и общежитию погиб 21 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

