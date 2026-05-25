Жителей села в Ингушетии эвакуировали из-за паводка

Из сельского поселения Троицкое в Ингушетии из-за паводка эвакуировали 75 человек, в том числе 30 детей. Люди отказались от размещения в ПВР и отправятся к родственникам, сообщили в ГУ МЧС по региону.

К подтоплению территорий в Троицком, а также населенном пункте Карабулак, привели продолжительные ливни в Сунженском районе республики. В Карабулаке были затоплены 19 частных домов и 84 придомовые территории, в Троицком — 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.

Штормовое предупреждение в регионе сохраняется до 26 мая включительно. По прогнозам, сильные дожди ожидаются также 27–28 мая, уточнили в МЧС.

При этом уровень воды в реке Сунжа начал снижаться. К вечеру 25 мая уровень находился на отметке 270 см (неблагоприятная отметка — 300 см, опасная отметка — 340 см). За час уровень воды в реке понизился на 10 см.