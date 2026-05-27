Рубио назвал ситуацию на Кубе «большой бедой»

Куба находится в «большой беде», заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, страной управляют «некомпетентные коммунисты». Господин Рубио заявил, что 70% экономики Кубы контролирует один конгломерат — GAESA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел США Дуглас Бергам (слева), госсекретарь Марко Рубио (в центре) и президент Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Министр внутренних дел США Дуглас Бергам (слева), госсекретарь Марко Рубио (в центре) и президент Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Деньги этой компании не идут на помощь кубинскому народу, ни копейки. Поэтому мы будем с ними разговаривать, будем работать над этим. Мы хотим чего-то хорошего для кубинского народа, и, надеюсь, это принесет им положительный результат»,— сказал госсекретарь США на заседании кабинета министров (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Куба столкнулась с дефицитом топлива в январе, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил странами пошлинами за поставки нефти на остров. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви, запасы дизельного топлива и мазута на острове полностью исчерпаны.