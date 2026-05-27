Reuters: Турция сократит импорт нефти из России до самого низкого уровня за полтора года

Турция в мае сократит импорт российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня почти за полтора года. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные LSEG, Kpler и трейдеров.

Ожидается, что импорт нефти Urals в республику в мае составит в среднем около 161 тыс. барр. в сутки. Это ниже показателей января-апреля (189 тыс. барр. в сутки) и мая 2025 года (302 тыс. барр. в сутки).

«Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать этот сорт по таким высоким ценам», — рассказал трейдер крупной западной компании.

Два других источника издания связали снижение поставок в апреле и мае ростом спроса в Азии, особенно в Индии. Как сказано в статье, снижение поставок частично компенсируется увеличением турецкого импорта сырья сорта CPC из Каспийского региона, поставляемого как из России, так и из Казахстана в зависимости от отгрузки.

Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье.

Член Национального энергетического совета Сатья Видья Юдха ранее сообщил, что Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто был согласован импорт 150 млн баррелей российской нефти до конца 2026 года.