Митрополит Иларион покинул Чехию

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) заявил, что покинул Чехию. Священнослужитель дал комментарий агентству ТАСС.

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев)

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев)

Фото: hilarion.ru

Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев)

Фото: hilarion.ru

«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», — уточнил митрополит.

Священнослужитель также рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, «а дальше — как он решит».

Ранее митрополит Иларион, задержанный в Чехии по делу о наркотиках и вышедший на свободу спустя два дня, рассказал в своем Telegram-канале об условиях содержания под стражей. Он заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться. По словам митрополита, ему не предоставили книг. Священнослужителя задержали 24 мая. Его заподозрили в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание «классической подставой».

