«Яндекс» стал главным претендентом на покупку сервиса «Островок»

«Яндекс» вышел в число основных претендентов на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», сообщили источники «Ъ» на рынке. По их данным, из переговоров уже вышли «Авито» и «Суточно.ру», а владельцы актива рассчитывают выручить за него около 20 млрд руб., тогда как потенциальный покупатель ориентируется на сумму не выше 15 млрд руб.

«Островок» работает с 2010 года и входит в Emerging Travel Group, основанную Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским. В сделку, по данным собеседников «Ъ», могут войти только российские активы: бренд и договоры с отельерами, тогда как технологическая часть останется у группы для зарубежных проектов.

Интерес «Яндекса» участники рынка связывают с возможностью быстро укрепить позиции в гостиничных бронированиях и приблизиться к доле, которую раньше занимал Booking.com. Сейчас у «Островка» и связанных с «Яндексом» сервисов уже значимая часть рынка, а объединение может усилить компанию и в B2C-, и в B2B-сегменте.

