В Иране заявили о продолжении непрямых переговоров с США

Иран продолжает вести непрямые переговоры с США. Об этом сообщил замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери на I Международном форуме по безопасности под эгидой российского Совбеза.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Что касается непрямых контактов с американцами, то, да, они продолжаются»,— уточнил господин Багери в комментарии ТАСС. По поводу их содержания иранский политик заметил, что вопрос обогащенного урана на повестке не стоит.

24 мая президент США Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора с Ираном почти согласован. The Guardian уточняла, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока не одобрил соглашение. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Там же указан пункт об отказе Ирана от создания ядерного оружия.