Вождя отказались включить в календарь

На предпоследнем перед летними каникулами заседании Законодательного собрания Ленобласти депутаты КПРФ предложили увековечить день рождения Владимира Ленина. Большинством голосов законопроект по внесению соответствующих поправок в областной закон о праздничных днях и памятных датах был отклонен. Уже в самом конце заседания лидер коммунистов в заксобрании и самый молодой депутат Иван Апостолевский призвал коллег одуматься и сделать праздником день рождения того, кого именно ленинградцы, по его мнению, особенно чтут и помнят.

Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Ленинградской области Иван Апостолевский

Практически все законопроекты в повестке вчерашнего заседания принимались парламентариями без обсуждений. По инициативе, внесенной депутатами КПРФ, касающейся того, чтобы товары местных производителей как-то выделялись и лежали на отдельных полках в магазинах, поступил вопрос от «единоросса» Никиты Коваля, который попросил прокуратуру прокомментировать законопроект. Представитель ведомства отметила, что прокуратура не поддержала проект, так как он противоречит федеральному законодательству. Господин Коваль предложил прекратить прения по данной инициативе и перейти к голосованию. Законопроект был отклонен.

Следующим вопросом в повестке стоял еще один законопроект, предложенный коммунистами — «О внесении изменения в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области"». В инициативе предлагалось сделать 22 апреля — день рождения Владимира Ленина — памятной датой. По традиции, господин Коваль предложил вынести решение по проекту также без прений. Большинством голосов проект закона отклонили. Но в конце заседания, когда председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин объявил выступления, лидер фракции КРПФ Иван Апостолевский обратился к коллегам с вопросом: «Назовите мне хоть одного такого деятеля, к памятнику которого каждый день рождения люди в Ленинградской области приходят и возлагают цветы?». Товарищ Апостолевский убежден, что ни Александр Македонский, ни даже Пушкин не могут потягаться с таким почетом, который ленинградцы оказывают Ильичу.

«Я понимаю, что это может быть связано с отношением к фракции... Но у вас в "Единой России" больше комсомольцев, чем у нас во фракции,— взывал к исторической памяти собравшихся молодой коммунист.— Вот лишь бы отклонить и все. Но вы воюете сейчас не с нами, а с миллионами наших жителей, которые чтят имя Владимира Ильича Ленина, великого деятеля и основателя советского государства. И, между прочим, человека, в честь которого названа Ленинградская область».

Товарищ Апостолевский предложил товарищам остальным депутатам все-таки еще раз обдумать предложение и «подписаться» под законом — пусть не только от имени КПРФ, а от всех депутатов. «Ну, товарищи, давайте не будем воевать с собственной историей»,— завершил свою эмоциональную речь лидер коммунистов.

Депутат «Единой России» Станислав Еремеев посетовал, что такими выступлениями по уже принятым вопросам коммунист Апостолевский выражает неуважение ко времени депутатов. Лидер ЛДПР Андрей Лебедев бормотал свое излюбленное: «Сначала похоронили бы по-человечески, а потом памятную дату устанавливали». Спикер областного парламента ответил на замечание господина Еремеева, что по регламенту любой депутат в конце заседания имеет право высказаться по любому вопросу. «А поводу того, что среди нас больше комсомольцев, я соглашусь, пожалуй, потому что в нынешней фракции я коммунистов и не вижу. Членов КПРФ — да, а большинство-то не коммунисты, конечно»,— спокойно и даже как будто немного ностальгически сказал господин Бебенин.

«Единоросс» Олег Петров высказался в своей яркой манере: «Уважаемый Иван Апостолевский, я горжусь, что воспитан коммунистами, а не популистами». Но поводу увековечивания дня рождения вождя мирового пролетариата в календаре праздников господин Петров все же предложил спросить жителей, так как вопрос спорный. К дискуссии, превращающейся в бурное обсуждение (депутату Апостолевскому к тому моменту уже отключали микрофон), подключился председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов. Он подтвердил, что «единения» общественности в данном вопросе нет, и предложил возобновить его обсуждение в палате. «Но совершенно точно не нужно заводить вопросы, которые приведут к разобщению общественного мнения»,— не стеснялся тавтологий господин Габитов.

Затем единодушно депутаты областного парламента приняли обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю городского парламента Александру Бельскому с предложением предоставлять гражданам, проживающим на постоянной основе в городе, но при этом имеющим жилые или садовые дома в Ленобласти, дополнительные меры социальной поддержки. Причиной обращения стали жалобы от петербуржцев, имеющих дома в негазифицированных поселениях 47-го региона, которые отапливаются электричеством. Из-за новых дифференцированных тарифов, введенных по всей стране с 2025 года, зимой расходы резко растут: вместо льготного тарифа люди платят за электроэнергию по экономически обоснованному или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим.

Областной парламент уже принял региональный закон, позволяющий применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие этого закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории Ленобласти региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти. Депутаты предлагают петербургским коллегам также предусмотреть для граждан, относящихся к незащищенным группам населения, постоянно проживающим в Петербурге, но имеющим дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, частичную компенсацию затрат на потребляемую электроэнергию.

Александра Тен