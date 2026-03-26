«Поставили в неудобное положение главу региона»

На внеочередном заседании Законодательного собрания Ленобласти депутаты сразу в трех чтениях приняли изменения в закон о льготных тарифах на электроэнергию. Теперь тариф для льготников составит 6,7 рубля и по первому, и по второму диапазонам с лимитом потребления до 4500 кВт·ч. Губернатор региона Александр Дрозденко признался, что при переходе региона на дифференцированные тарифы по диапазонам расходования электроэнергии были допущены просчеты. Не был предусмотрен переходный период для адаптации граждан к новым правилам. Население не проинформировали о необходимости пересмотреть и рационализировать объемы электропотребления, а сбытовые компании чересчур забюрократизировали порядок представления документов на получение льготы. Все эти недочеты привели к массовым ошибкам в начислениях и завышенным квитанциям — от 30 до 100 тыс. рублей и выше — для тысяч жителей региона.

Документ предусматривает выравнивание тарифов: для второго диапазона (максимальный предел потребления 4500 кВт·ч) они устанавливаются на уровне первого (до 1500 кВт·ч) — 6,7 рубля. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что такая стоимость оплаты электроэнергии является второй среди самых низких тарифов по СЗФО. При этом потребление свыше 4500 кВт·ч по-прежнему оплачивается по экономически обоснованным тарифам без льгот: 12,84 рубля после 4500 кВт·ч и 17,26 рубля с 6000 кВт·ч. Разницу недополученных средств от начисления по льготному тарифу электросбытовым компаниям покрывает бюджет региона.

Вторым нововведением обновленной версии закона стало расширение перечня получателей льготы: право на оплату по уменьшенному тарифу теперь имеют не только собственники жилья, но и члены их семей и другие совместно проживающие лица при соблюдении установленных условий.

По словам главы региона, за прошедший отопительный период 22 тыс. граждан превысили лимиты энергопотребления (и соответственно, столкнулись с шокирующими суммами в квитанциях за коммунальные услуги), хотя всего у сбытовых компаний около 1,5 млн лицевых счетов жителей Ленобласти. Только треть из 22 тыс. человек действительно превысила диапазон потребления, подпадающий под льготную тарификацию. Остальные же столкнулись с «накопившимся» неправильным расчетом начислений со стороны сбытовых компаний.

Дело в том, объяснил господин Дрозденко (признавшийся, что ему пришлось очень глубоко погрузиться в ситуацию с квитанциями), что одним из условий получения льготы является отсутствие долгов у пользователя за электроэнергию до 1 января 2026 года. Логика закона о льготных тарифах еще в прежней — действовавшей до вчерашнего дня — редакции предполагала, что пользователь имеет право погасить предыдущую задолженность, а затем он может платить за электроэнергию по льготному тарифу начиная с 1 января. Но сбытовые компании истолковали закон по-своему и при наличии долга на начало года, даже если потребитель гасил задолженность, лишали такого гражданина права на льготу и начисляли ему плату по повышенному тарифу за все месяцы года. Из-за этого за прошедшие месяцы года поставщики электроэнергии выставили счет региону на компенсацию недополученных средств из-за льготной тарификации всего на 5,5 млн рублей, хотя в бюджете на эти цели заложено более 200 млн, уточнил губернатор.

Он назвал эту ситуацию первой системной ошибкой, допущенной при переходе региона на расчет оплаты по диапазонам электропотребления. Еще одним системным просчетом, по его мнению, стало то, что сбытовые компании начисляли плату по льготному тарифу только при личном предоставлении заявления и документов на льготу гражданами, хотя это можно сделать через личный кабинет или письма.

Губернатор отметил, что при вступлении в силу нового порядка начисления тарифов видимо следовало предусмотреть некий переходный период, чтобы люди видели в квитанции и текущую сумму (по льготному тарифу), и сколько они будут платить за электроэнергию при нынешнем объеме потребления после тестового периода. По этой причине правительство региона предложило распространить действие льготного тарифа 6,7 рубля на первый и второй диапазоны до 4500 кВт·ч до 1 октября 2026 года. За предстоящие до этого срока месяцы власти планируют провести аудит по перерасчету несправедливо завышенных квитанций и надеются, что сбытовыми компаниями и муниципалитетами будет проведена работа по информированию граждан о нюансах в начислении платы за электроэнергию.

Видимо, понимая остроту социальной проблемы, возникшей из-за квитанций на оплату коммунальных услуг в начале года, депутаты очень сдержанно восприняли выступление губернатора. Лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский попросил главу региона иметь в виду, что некоторые граждане, обращающиеся во фракцию, до сих не получили перерасчет. Руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев посетовал, что лично попал в упомянутую ситуацию. Губернатор Дрозденко заверил, что после принятия представленных им поправок в закон правительство издаст постановление, в котором будет подробно расписан перечень и порядок предоставления документов, необходимых для подтверждения права на льготу. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Перминов просто поблагодарил губернатора за внимание и глубокое погружение в проблему. «Сбытовые компании в угоду своей прибыли поставили в неудобное положение главу региона»,— заметил он.

Недавно «Ъ Северо-Запад» писал, что такое спешное принятие поправок в рассматриваемый закон связано с поручением Александра Дрозденко расширить действие льготы на электроэнергию, данным на прошлой неделе. Тогда он заявил, что регион рассматривает возможность увеличить верхний предел первого диапазона до 3000 кВт·ч в зимний период вместо текущих 2700 кВт·ч. Вчера губернатор сказал депутатам, что такая возможность все еще допускается, но окончательное решение по лимитам диапазонов будет принято к следующему отопительному сезону после анализа результатов упомянутого аудита.

Александра Тен