Пять бойцов «Орлана» ранены в Белгородской области

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области 27 мая при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов подразделения «Орлан». У двоих диагностированы осколочные ранения, трое получили акубаротравмы. После оказания медпомощи бойцы продолжат лечение в стационаре. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Сегодня также стало известно, что двое мирных жителей — мужчина и женщина — погибли в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Под удар беспилотника попал легковой автомобиль.

Накануне, 26 мая, «Ъ-Черноземье» сообщил, что FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа. От полученных ранений водитель скончался на месте.

