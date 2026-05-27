Мужчина и женщина погибли при ударе БПЛА по авто в белгородской Новой Таволжанке

Легковое авто попало под удар беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области 27 мая. От полученных ранений погибли два человека — мужчина и женщина. В результате взрыва БПЛА, кроме автомобиля, также повреждено остекление коммерческого объекта. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Накануне, 26 мая, «Ъ-Черноземье» сообщил, что FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа. От полученных ранений водитель скончался на месте.

Также сегодня стало известно, что беспилотники ВСУ дважды атаковали слободу Белую в Беловском районе Курской области. Пострадали в общей сложности восемь человек. Первый удар был нанесен вблизи от торговой точки, а после второго загорелись частный дом, строительный магазин и два ангара со стройматериалами..

