Мощность не считается

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как рассчитывать стоимость электроэнергии, если бизнес пропустил срок передачи показаний счетчиков. Из-за подобного опоздания сбытовая компания рассчитала плату исходя из максимальной мощности оборудования. Предприятие оплатило выставленный счет, но попросило снизить платеж, в чем ему было отказано. Однако ВС постановил, что в таких случаях нужно ориентироваться на замещающую информацию — данные потребления за аналогичный период предыдущего года. А поведение сбытовой организации признано недобросовестным.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ВС вынес решение по спору о расчетах за потребление электроэнергии. История началась в 2014 году, когда ООО «Кремний» заключило договор с «Мосэнергосбытом», обязавшись передавать почасовые показания счетчиков ежемесячно, не позднее первого рабочего дня следующего периода. С передачей данных за декабрь 2023 года потребитель опоздал, из-за чего «Мосэнергосбыт» рассчитал ему стоимость потребления энергии исходя из установленной мощности оборудования в 1057 кВт. Абонент оплатил выставленный счет во избежание ограничения поставок электроэнергии, но попросил произвести перерасчет по «замещающей информации», что допускалось договором. Сбытовая компания не согласилась, спор перешел в суд.

«Кремний» подал иск с требованием пересчитать стоимость услуг за декабрь 2023-го, вернуть 1,37 млн руб. переплаты и отменить пени. Компания просила применить данные за декабрь 2022 года, которые были близки к фактическому потреблению, в чем мог убедиться «Мосэнергосбыт», поскольку счетчик исправен и долго хранит показания. Но арбитражные суды трех инстанций отклонили иск потребителя, посчитав расчет сбытовой компании обоснованным. А тот факт, что «Кремний» оплатил выставленный ему счет в полном размере и подписал ведомость приема-передачи электроэнергии, суды расценили как согласие абонента с размером платы.

Компания подала жалобу в ВС, и спор передали в экономколлегию, которая отменила решения и поддержала потребителя.

Это просто замещательно

ВС подчеркнул, что суды проигнорировали и условия договора, и прямые требования регулирования. Согласно Основным положениям функционирования розничных рынков электроэнергии, при несвоевременной передаче данных расчет оплаты производится исключительно на основе «замещающей информации» — показаний счетчика за аналогичный период прошлого года, указала экономколлегия. Причем у «Мосэнергосбыта» были эти сведения, так как счет-фактура за декабрь 2022 года выставлялся самим поставщиком. Игнорирование энергосбытом имеющейся у него информации «не соответствует ни принципам добросовестного поведения участника гражданского оборота, ни правовым нормам о надлежащем исполнении обязательств», заключил ВС.

Говорить о согласии потребителя с завышенной суммой оплаты, по мнению коллегии, тоже нельзя, поскольку «Кремний» подписал документы, чтобы избежать отключения энергии, параллельно направив поставщику мотивированные претензии.

174,26 миллиарда рублей составила сумма требований по искам об исполнении бизнесом договоров энергоснабжения, поданным в первой половине 2025 года.

На заседании в ВС «Мосэнергосбыт» признал, что использовал некорректную величину мощности. В то же время электросетевая организация (третье лицо по делу) просила оставить решения без изменений, ссылаясь на «процессуальную пассивность истца». В итоге дело направлено на новое рассмотрение для проверки правильности расчетов «Кремния».

В «Мосэнергосбыте» заявили “Ъ”, что приоритетными для целей расчетов являются данные приборов учета, которые фиксируют фактически потребленную электроэнергию в конкретном месяце, поскольку замещающая информация не соответствует реальному объему, который в каждом периоде разный. Но по мере перехода на счетчики, подключенные к интеллектуальной системе учета и позволяющие дистанционно снимать и передавать показания, проблема с просрочкой передачи данных «должна быть сведена к минимуму», подчеркнули в сбытовой организации.

Через кремнии к звездам

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ юргруппы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев отмечает, что процессуальная позиция энергетических компаний в таких спорах «соответствует сложившимся паттернам поведения монополистов на рынке»: «Такие организации склонны признавать ошибку только при наличии решения суда. В противном случае тактика — отпираться до последнего и обвинять потребителя».

Юристы надеются, что решение экономколлегии изменит ситуацию. По словам старшего юриста Orchards Александры Мурашовой, ВС задал стандарт поведения для энергетических компаний, признав недопустимым формализм при проведении расчетов. Выводы коллегии имеют важное практическое значение, ведь ВС призвал тщательнее исследовать поведение сторон и их добросовестность, указывает госпожа Мурашова.

Старший юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров считает, что позиция ВС будет полезна бизнесу в спорах с любыми организациями, предоставляющими коммунальные услуги и рассчитывающими плату за них на основе приборов учета.

Кроме того, решение ВС по «Кремнию» может повлиять на исход другого спора по иску ООО «Титан» (структура Всероссийского общества спасания на водах) с электросетевой организацией. «Титан» приобрел объект недвижимости, но в отведенные 30 дней не направил заявление о перезаключении с ним договора электроснабжения. За внедоговорное потребление энергии МОЭСК насчитала компании 119,6 млн руб. исходя из максимальной мощности оборудования, тогда как стоимость услуг по показаниям работающего счетчика была в 100 раз меньше (см. “Ъ” от 5 мая). Старший юрист группы по проектам в энергетике Vegas Lex Михаил Насветников допускает, что в деле «Титана» ВС тоже может встать на защиту потребителя. По его мнению, формальное нарушение не должно приводить к явно завышенному платежу при наличии данных о фактическом потреблении энергии.

Ян Назаренко, Анна Занина