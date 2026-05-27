Помидоры подешевели в России на 3,6% за неделю

Инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции в 0,02% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,22%. Годовая инфляция на 25 мая достигла 5,33%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. Помидоры подешевели на 3,6%. Лук репчатый подорожал на 2,1%, свекла — на 1,6%, белокочанная капуста и морковь — на 1,3%, картофель — на 0,8%, огурцы — на 0,2%, яблоки — на 0,1%.

Яйца подешевели на 2,2%, сливочное масло — на 0,4%, свинина — на 0,3%. Спички подорожали на 0,8%, смартфоны — на 0,5%.

По оценкам Минэкономики, инфляция по итогам 2026 года составит 5,2%. В 2027 году ожидается замедление до 4%.