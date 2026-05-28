Количество отмененных в России авиарейсов в 2026 году выросло в четыре раза

С начала 2026 года российские авиакомпании заметно чаще сталкиваются с задержками и отменами рейсов. По оценке «АльфаСтрахования», длительных задержек стало примерно вдвое больше, а общее число отмен выросло более чем в четыре раза. Наиболее сложная ситуация складывается на фоне погодных сбоев в начале года, ограничений на ближневосточных направлениях и регулярных закрытий аэропортов по сигналу «Ковер».

Страховщик, отслеживающий рейсы большинства российских и иностранных перевозчиков, зафиксировал почти двукратный рост задержек от часа и более, а также резкое увеличение числа рейсов, отложенных на два, три и четыре часа. Участники рынка отмечают, что авиакомпании стали чаще заранее пересматривать расписание, объединять рейсы и отменять цепочки вылетов, чтобы не накапливать пассажиров в терминалах. Это особенно заметно у перевозчиков с широкофюзеляжным флотом и высокой плотностью рейсов.

Наибольшие последствия ограничения создают для делового и чартерного сегмента. По данным «Аэроклуба», доля возвратов билетов у деловых путешественников в январе—мае выросла как на внутренних, так и на международных направлениях. В ряде авиакомпаний отмечают, что из-за простоев растут издержки, и обсуждают необходимость поддержки. В Минтрансе, однако, считают, что дополнительные расходы из-за временных ограничений не превышают 1% общих затрат перевозчиков и отдельные компенсации сейчас не рассматриваются.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолеты заметают под "Ковер"».