ЕРАИ предложил ускорить блокировку нелегальных букмекеров

ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) предлагает дать ему право напрямую направлять экспертные заключения о блокировке нелегальных букмекерских сайтов в Роскомнадзор. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

По его словам, сейчас регулятор уже участвует в блокировке таких ресурсов, но процесс занимает слишком много времени. «Это бы кратно усилило продуктивность, потому что время блокировки сейчас уже сократится с пяти до двух дней, а в случае направления напрямую можно говорить о часах, сутках. И необходимо отметить, что технически ЕРАИ готов к увеличению полномочий по блокировке»,— сказал он.

Господин Грачев отметил, что предложение обсуждается с регуляторами с 2022 года, а по последним контактам с Минфином инициатива была в целом поддержана. «Я надеюсь, что в ближайшее время будет соответствующая инициатива»,— добавил он. Собеседник «Ъ» считает, что инициативу могут внести в ГД уже в первом чтении.

В ЕРАИ считают, что ускорение процедуры особенно важно, поскольку при нынешних сроках блокировки нелегальные сайты успевают потерять актуальность уже к моменту ограничения доступа.

