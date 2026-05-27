В Подмосковье отменили крестный ход на Троицу из-за угрозы БПЛА

Администрация подмосковной Истры отменила крестный ход на Троицу из-за возможной угрозы налета беспилотников. Торжественное церковное шествие должно было пройти в воскресенье, 31 мая, рассказали в администрации муниципального округа Истра.

«Запланированный на 31 мая крестный ход в честь православного праздника Святой Троицы в храме Жен Мироносиц отменен в связи с возможной угрозой атаки БПЛА. Вынужденное решение обусловлено безопасностью людей при нахождении на улице», — говорится в сообщении.

При этом праздничные богослужения в храмах в честь Дня Святой Троицы пройдут в обычном режиме.

В ночь с 16 на 17 мая в Истре несколько беспилотников ВСУ попали в один многоэтажный и шесть частных домов. Пострадали четыре человека. Всего с вечера 16 мая по утро 17 мая над регионами России было сбито 586 дронов — это была одна из самых массированных атак украинских БПЛА за все время СВО.