Глава Удмуртии ответил на жалобу жителя на дорогу Ижевск—Аэропорт

Житель Удмуртии пожаловался главе республики Александру Бречалову на «безобразие» на дороге Ижевск—Аэропорт, где сейчас проходит реконструкция. В частности, он сказал, что в автобусах жарко и путь до аэрогавани занимает 1,5 часа, и призвал руководителя региона «принять меры».

«Какие меры, Сергей? Отменить жару или прекратить реконструкцию? Завьяловский район развивался годами, а дорога не реконструировалась десятилетиями. Вы и по прежней дороге ездили в пробках и мучались от жары»,— сказал господин Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте». Он добавил, что работы идут по плану и круглосуточно.

Напомним, в сентябре 2025 года началась реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км. Завершение работ планируется к ноябрю 2027 года. Реконструкция включает расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта.

