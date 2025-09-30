Дорогу осилит улетающий

Стартовала подготовка к реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км. Запланировано расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта. На дорожном объекте побывал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии 50% от стоимости проекта покрывает федеральный бюджет, остальное — республиканский

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии началась подготовка к масштабной реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорт от поселка Октябрьского до поворота на аэрогавань по Гольянскому тракту (по направлению в село Завьялово). Подрядчик приступил к вырубке зеленых насаждений и вывозу древесных остатков, насыпи земляного полотна на подходе к путепроводу и обустройству временных объездных дорог. Об этом на дорожном объекте корреспонденту «Ъ-Удмуртия» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов.

По проекту, объект протяженностью 3,1 км будет расширен с двух до четырех полос, разделенных барьерным брусом. Предусмотрено построить новый мост через реку Позимь, где нередко образовывались транспортные заторы, и возвести автомобильную эстакаду с двумя «петлями» над железнодорожными путями. На перекрестке Завьялово—Аэропорт появится круговая развязка и дополнительная полоса по направлению в Ижевск.

Через железнодорожные пути возведут автомобильную эстакаду Фото: миндортранс Удмуртии Мост через реку Позимь также будет расширен до четырех полос Фото: миндортранс Удмуртии На повороте на аэрогавань появится кольцевая развязка Фото: миндортранс Удмуртии

На реконструкцию объекта, по контракту, направят 4,7 млрд руб. Господин Таранов уточнил, что 50% от стоимости проекта покрывает федеральный бюджет, остальное — республиканский. Генподрядчиком выступает ООО «Строй-Инжиниринг».

По данным «СПАРК—Интерфакс», «Строй-Инжиниринг» был зарегистрирован в апреле 2010 года в Казани. Гендиректор — Андрей Платунов. Прошлый год предприятие завершило с чистой прибылью 293,2 млн руб. (+16,3% год к году) при выручке 19,5 млрд руб. (+80,2%). В числе актуальных контрактов «Строй-инжиниринга» — реконструкция участка трассы М7 «Волга» в Татарстане (более 10 млрд руб.), капремонт дороги в Цивильск—Ульяновск (204,6 млн руб.). В прошлом году компания занималась реконструкцией участка трассы Ижевск—Сарапул (1,8 млрд руб.) протяженностью почти 9 км с расширением полос.

«Открытие нового терминала аэропорта (в тестовом режиме начал работу 20 сентября.— “Ъ-Удмуртия”) приведет к росту пропускной способности и пассажиропотока,— объясняет господин Таранов.— В связи с этим было решено начать строительство дороги Ижевск—Аэропорт в этом году. Во время работ ограничений основного движения по трассе не планируется: к ноябрю, ориентировочно, будет возведены объездные дороги».

По словам министра, подготовка к реконструкции завершится до конца 2025 года. Основные работы, в их числе обустройство эстакады над железнодорожными путями и строительство моста через реку Позимь, а также открытие движения по обновленному участку запланированы на 2026 год. Проект учитывает перспективную застройку Октябрьского, где планируется многоэтажная жилая зона между автосалоном и железной дорогой.

Завершение реконструкции — благоустройство и установка светодиодных элементов освещения вдоль всего участка — ожидается к ноябрю 2027 году. На обновленном участке трассы предусмотрены новые остановки общественного транспорта, два надземных пешеходных перехода с лифтом для маломобильных граждан, тротуары, шумоотражающие экраны вдоль трассы.

«На данный момент дорожники ведут расчистку трассы и возведение земляного полотна, а также строят объездные участки. В работах заняты 62 человека и задействованы 12 единиц техники»,— рассказал замгендиректора «Строй-Инжиниринг» Михаил Вилков.

Проект реконструкции прокомментировал член штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин. По его словам, план детально прорабатывался с представителями общественности. «Еще в 2022 году мы высказывали свои пожелания о необходимости шумозащитных экранов, увеличению количества съездов с эстакады. Все они приняты»,— рассказал господин Цаплин.