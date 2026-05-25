На трассе Ижевск—Аэропорт запустили мобильный асфальтобетонный завод

Мобильный асфальтобетонный завод (АБЗ) установили на трассе Ижевск—Аэропорт. Его мощность достигает 1,7 тыс. т асфальтовой смеси в сутки при потреблении 19 тыс. куб. м газа. Как сообщил Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Мах, АБЗ позволит ускорить работы на дорожном объекте.

Укладка асфальтобетонной смеси мобильного АБЗ на трассе планируется на этой неделе. Завод принадлежит подрядной компании «Строй-Инжиниринг». Он будет производить асфальт в том числе и для других объектов подрядчика, например, на федеральной трассе. В планах установить еще две мобильные установки на выезде из Малой Пурги.

Напомним, в сентябре 2025 года началась реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км. Завершение работ планируется к ноябрю 2027 года. Реконструкция включает расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта.

Подробнее о плане реконструкции читайте в материале «Дорогу осилит улетающий».