Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»

Римский футбольный клуб «Лацио» расторг контракт с Маурицио Сарри и его тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Отмечается, что сотрудничество было прекращено по согласию сторон. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что новым наставником «Лацио» может стать бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо. По данным источника, Маурицио Сарри возглавит «Аталанту».

Маурицио Сарри 67 лет. Ранее он возглавлял ряд итальянских клубов и лондонский «Челси», вместе с которым выиграл Лигу Европы в 2019 году. Также специалист привел туринский «Ювентус» к победе в чемпионате Италии в сезоне-2019/20.

«Лацио» завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 38 матчей команда набрала 54 очка.

Таисия Орлова