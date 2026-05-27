В Ставропольском крае из-за ливней перекрыты участки трасс и поврежден мост

Проливные дожди, обрушившиеся на Ставропольский край, привели к осложнениям на дорогах в трех муниципальных округах, где введены временные ограничения и организовано реверсивное движение, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Наиболее сложная ситуация фиксируется на трассе «Кавказ» в районе подъезда к Минеральным Водам: здесь потоки воды с полей затопили проезжую часть. В настоящий момент автомобили могут передвигаться лишь по одной полосе. На участке установлены временные дорожные знаки и действует ограничение максимальной скорости. За ситуацией следят инспекторы Госавтоинспекции и сотрудники «Упрдор Кавказ», к которым присоединились представители краевого министерства дорожного хозяйства. Владимиров отметил, что при необходимости будут задействованы резервная техника и дополнительные бригады.

В Апанасенковском округе из-за подъема уровня воды в реке Калаус произошел перелив моста на подъезде к селу Воздвиженскому. Как пояснили в администрации, это следствие активного таяния снегов и паводка. Проезд по мосту разрешен только для внедорожников и автомобилей повышенной проходимости. Инспекторы ДПС несут дежурство на месте происшествия. Подмостовое пространство уже расчищено, угрозы для жилых построек, по данным властей, нет. Губернатор распорядился, чтобы глава округа Денис Климов поддерживал постоянную связь с населением и безотлагательно отрабатывал поступающие жалобы.

В Кочубеевском округе мощный водный поток частично разрушил полотно дороги, ведущей к хутору Стародворцовскому. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение инфраструктуры, специалисты оперативно провели укрепительные работы. В настоящее время движение на этом отрезке организовано по принципу реверса.

«Призываю всех автомобилистов проявлять бдительность и осмотрительность. Планируя поездки, учитывайте неблагоприятный прогноз погоды и строго соблюдайте скоростной лимит», — обратился к жителям Владимир Владимиров.

Станислав Маслаков