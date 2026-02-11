США берут Южный Кавказ на себя

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завершил турне по Южному Кавказу, которое подтвердило особый интерес администрации Дональда Трампа к региону. США договорились о сотрудничестве с Арменией в ядерной сфере и поставках ей разведывательных БПЛА на $11 млн, а также вышли на уровень стратегического партнерства с Азербайджаном. В Кремле тем временем обратили внимание на то, что взаимовыгодное сотрудничество с Баку и Ереваном продолжает и Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Турне Джей Ди Вэнса оказалось во многих смыслах историческим. Оно началось 9 февраля с посещения Армении. Это был первый визит вице-президента США в республику. Вместо стандартной красной дорожки у трапа самолета Джей Ди Вэнса расстелили ковер с традиционным орнаментом. Из аэропорта вице-президент отправился на встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Примерно через час после начала встречи они вышли к журналистам и вице-президент США назвал Пашиняна «хорошим другом».

Ключевым итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики. «Наша страна крайне редко принимает решения о передаче своих технологий другим государствам. В случае с Арменией мы уверены в этом благодаря позиции и курсу, проводимым под руководством вашего премьер-министра»,— заверил Джей Ди Вэнс.

Стороны договорились об экспорте из США в Армению малых модульных реакторов, оборудования, топлива, а также об обслуживании реакторов. Сначала СМИ, ссылаясь на заявления Джей Ди Вэнса, писали, что в рамках соглашения Белый дом пообещал инвестировать в Армению $9 млрд. На самом деле речь, по сути, идет о торговой сделке: на первом этапе — экспорт на $5 млрд, а затем контракты еще на $4 млрд.

Cоглашение также открывает американским компаниям путь к участию в тендере на замену построенной в советские годы Мецаморской атомной электростанции на малые модульные реакторы. АЭС, обеспечивающую около 40% электроэнергии в Армении, должны вывести из эксплуатации к 2036 году.

Стороны также договорились о поставках Армении американских разведывательных беспилотников V-BAT на сумму $11 млн. Никол Пашинян заявил, что эффективность этих беспилотников «доказана большим опытом применения и они будут существенно способствовать укреплению обороноспособности» Армении.

В преддверии парламентских выборов и с учетом непростых внутриполитических условий такой уровень признания со стороны администрации США имеет особенное значение для Никола Пашиняна и его правительства.

«В той мере, в какой моя поддержка что-то значит, он, безусловно, заслуживает поддержки, потому что это человек, способный построить долгосрочное партнерство, чтобы подобное соглашение имело успех»,— заверил американский вице-президент.

Вскоре после этого выступления, полного обнадеживающих и восторженных заявлений, Джей Ди Вэнс направился в Баку. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком, а затем и в расширенном составе.

Выступая после встречи, Джей Ди Вэнс заявил, что долгое время партнерство с Азербайджаном оставалось недооцененным американскими властями, но при президенте Дональде Трампе все изменилось. По итогу переговоров отношения стран, по словам Ильхама Алиева, и вовсе вступили «в совершенно новую фазу»: стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

Документ предполагает расширение сотрудничества в военно-технической и оборонной сферах, укрепление роли Азербайджана как надежного партнера в энергетической безопасности, а также развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (из Китая в страны Европы) и «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении).

«Я считаю, что это партнерство Соединенных Штатов и Азербайджана приведет к большему миру и процветанию в регионе. Оно обеспечит более широкий доступ к большему числу рынков для США и в целом создаст значительно лучший мир, в котором люди взаимодействуют друг с другом через торговлю, а не через конфликты»,— заверил Джей Ди Вэнс, завершая визит.

После того как 8 августа 2025 года в Белом доме лидеры США, Армении и Азербайджана встретились для парафирования мирного соглашения и объявили о совместной реализации транспортного проекта, стало очевидно: у администрации Дональда Трампа серьезные планы на Южный Кавказ.

Визит Джей Ди Вэнса стал демонстративным доказательством того, что в регионе, где Россия традиционно играла большую роль, меняются геополитические условия.

Москва тем временем очень сдержанно высказывается о вовлеченном участии США в ситуации на Южном Кавказе. Комментируя визит Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они, как суверенные государства, имеют право выстраивать свои отношения с разными странами.

«У нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области. Это взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, отношения в области культуры»,— сказал Дмитрий Песков журналистам 11 февраля. При этом он подчеркнул: в части атомной энергетики Армении Россия обладает большими компетенциями и большей конкурентоспособностью, чем США, и может «обеспечивать лучшее качество на многие годы» за меньшие деньги.

Лусине Баласян