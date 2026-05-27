ППК «Единый регулятор азартных игр»

ЕРАИ был создан в июле 2021 года по распоряжению правительства РФ в целях повышения эффективности государственного контроля за организацией и проведением азартных игр, а также обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.

ЕРАИ отвечает за выявление незаконной деятельности по организации азартных игр, перевод целевых отчислений в адрес спортивных федераций, подготовку предложений по изменению законодательства в букмекерской сфере и централизованный учет всех интерактивных ставок, принятых легальными букмекерами, а также контроль за денежными переводами. После начала работы ЕРАИ прекратили деятельность Первый ЦУПИС и QIWI ЦУПИС (сайты по приему ставок), которые ранее функционировали при букмекерских СРО и контролировали интерактивные ставки. Вместо них был создан Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС), сформированный на базе Первого ЦУПИС.