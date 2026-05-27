Путин прибыл в Казахстан

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Казахстане. Его встречает в аэропорту президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Государственный визит господина Путина в республику продлится до 29 мая.

Из аэропорта господа Путин и Токаев направятся в резиденцию казахстанского президента, где пройдет их встреча тет-а-тет. 28 мая российский президент поучаствует в Евразийском экономическом форуме, 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В российскую делегацию на форуме войдут 400 человек, в том числе представители бизнеса и научно-экспертного сообщества.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут 16 двусторонних документов, в том числе о параметрах проекта АЭС в Казахстане и госкредите России. Стороны будут обсуждать в том числе транзит нефти из России в Китай через Казахстан.